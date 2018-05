Al Khelaifi: "Neymar se queda al 2000%"

El presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, se mostró convencido este sábado, con respecto al futuro de Neymar, de que el jugador brasileño seguirá la próxima temporada en el club parisino. "Se queda al 2000%. Estoy seguro. Él quiere quedarse".

Por su parte, Marcelo Vieira, lateral izquierdo brasileño del Real Madrid, habló acerca de los rumores que sitúan a su compatriota Neymar en el conjunto blanco a partir de la próxima temporada.

"No hablo de jugadores que no son del Madrid. Neymar es un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo. En el Madrid tienen que estar los mejores pero no soy yo quien ficha. Me encantaría jugar con él", explicó tras la victoria por 6-0 ante el Celta de Vigo.