El Juzgado de Instrucción Número 6 de Valencia ha incoado diligencias previas para investigar si el actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, presuntamente utilizó fondos de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), en su etapa en la presidencia de esta entidad, para pagar parte del coste de la reforma de su casa particular en la capital valenciana.

Así consta en un auto fechado el 18 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el titular de este juzgado acuerda la apertura de diligencias previas a raíz de una querella presentada por el que fuera también candidato a la presidencia de la RFEF, Miguel Ángel Galán.

El magistrado rechaza la querella del también presidente de Cenafe Escuelas al entender que no es parte afectada por los posibles delitos -señala la posible existencia de Administración desleal y Corrupción entre particulares-, pero considera que los hechos relatados por Galán sí pueden ser constitutivos de delitos para cuya persecución no es necesaria la presentación de querella, como es el caso del de Administración desleal.

Así, el juez cita en calidad de testigo el próximo 12 de septiembre a la arquitecta que llevó a cabo la reforma de la vivienda y, además, ordena que se "notifique al investigado Luis Manuel Rubiales la existencia de este procedimiento". Además, comunica a Miguel Ángel Galán que, a no ser que se persone ejerciendo la acusación popular, no se le considera parte en el procedimiento abierto.

La arquitecta se negó, por lo que, supuestamente, Rubiales la abordó por la calle, se produjo una discusión y el presidente de la RFEF la agredió

El juez abre diligencias previas para investigar si Rubiales, en su etapa como presidente de la AFE, encargó a una firma de arquitectura la reforma de su casa particular en Valencia. Según los hechos denunciados, cuando las obras ya estaban en marcha, supuestamente Rubiales le trasladó a la arquitecta encargada del proyecto que tenía problemas con Hacienda a raíz de un asunto con el Levante UD. Por ello, pidió a la arquitecta que adelantara el dinero de la reforma hasta que pudiera abonarle esas cantidades y esta accedió y pagó una cifra superior a los 120.000 euros. Esa deuda todavía hoy no ha sido abonada, por lo que la arquitecta presentó una demanda en otro juzgado de la ciudad.

Un tiempo después de que Rubiales hiciera esta petición a la profesional, el actual dirigente de la RFEF le habría planteado la posibilidad de que se le encargara la construcción de la 'Casa de Futbolistas', un proyecto de la AFE. Posteriormente, Rubiales le comunica a la arquitecta que no puede pagar la reforma de su domicilio y le dice que la única forma en la que podría pagarle es que impute esos gastos a la AFE en condición de honorarios por el proyecto de la 'Casa de Futbolistas', que además se habría adjudicado sin pasar por un concurso público. La afectada se negó a este presunto procedimiento ilícito de cobro.

Más adelante, supuestamente Rubiales estaba preocupado por este tema, ya que se acercaban las elecciones de la RFEF, por lo que presuntamente quiso evitar que se hiciera público que el mismo despacho de arquitectos hiciera la reforma de su casa y el proyecto de la 'Casa de Futbolistas'.

PRESUNTA AGRESIÓN. Entre los hechos denunciados, también se expone cómo presuntamente dos colaboradores del equipo de Rubiales, además de este, instaron a la arquitecta a que devolviera los cerca de 30.000 euros que ya había percibido con el fin de que no se hiciera la relación entre la reforma de la vivienda y el proyecto de la AFE.

La arquitecta se negó, por lo que, supuestamente, Rubiales la abordó por la calle, se produjo una discusión y el presidente de la RFEF la agredió, tras lo que la mujer presentó una denuncia en otro juzgado valenciano.

El titular del Juzgado de Instrucción 6 de Valencia cree que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito, por lo que acuerda incoar diligencias para investigar lo sucedido e investiga al presidente de la Federación del fútbol español.

NEGACIÓN. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) aseguró que "no ha financiado ninguna obra particular" a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y anterior responsable del sindicato y que éste "no ha adjudicado el proyecto 'La casa del futbolista' a ningún arquitecto/a".

La AFE se expresó así en un comunicado "en relación con la noticia que afecta a unas diligencias penales instruidas contra D. Luis Rubiales por un presunto delito de administración desleal y unos supuestos hechos consistentes en el abono por parte de nuestra asociación de alguna cantidad para pagar una obra particular del Sr. Rubiales".

El colectivo insistió en que LA "AFE no ha pagado cantidad alguna en beneficio de nadie"

El sindicato explicó en el mismo que "contrató los servicios de un despacho de arquitectura para la realización de una fase preliminar del citado proyecto" de la Casa del Futbolista, "consistente en la redacción de un programa de necesidades y la presentación de posibles emplazamientos".

"AFE abonó una factura por el encargo solicitado, y como no fue ejecutado en los términos convenidos, interpuso una demanda judicial de resolución de contrato y reclamación íntegra de dicha cantidad contra el citado despacho de arquitectura, cuyos autos se están tramitando por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valencia".

El colectivo que preside David Aganzo insistió en que "de lo anteriormente expuesto puede deducirse con claridad que AFE no ha pagado cantidad alguna en beneficio de nadie, siendo rotundamente falso cuanto se da a entender en la noticia de referencia".

Este lunes la Cadena Ser informó de que un juzgado de Valencia ha abierto una investigación por un delito de administración desleal porque, supuestamente, el presidente de RFEF quiso pagar en 2015 los más de 120.000 euros de la reforma de su casa con dinero de la AFE.