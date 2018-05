Los jugadores del City 'tiran' el trofeo de la Premier y Ramos se ofrece para ayudar

La andadura del Manchester City en la vigente Premier League ha sido impecable casi desde el día uno, proclámandose campeón varias fechas antes de que finalizase el torneo. Sin embargo a sus jugadores, que sudaron la gota gorda para alcanzar la gloria en esta competición, se les fue de las manos en la merecida celebración y el ansiado trofeo acabó por los suelos en uno de los momentos.

Uno de sus jugadores, el centrocampista Ilkay Gündogan, se tomó el asunto con el humor que requería la situación y pidió ayuda a través de su cuenta de Twitter: "¿Conoce alguien un sitio en el que reparen trofeos? Es para un amigo", bromeó.

Y como la anécdota recordó a la protagonizada por Sergio Ramos en 2011, cuando el Real Madrid ganó la Copa del Rey, el propio central madridista no perdió la oportunidad de continuar con el buen rollo respondiendo a Gündogan. "Puede que yo sepa de un par de sitios, pero no he llamado desde el año 2011. Dejar la copa caer se está convirtiendo en una moda...", escribió Ramos.