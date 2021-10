Una jugadora del Osasuna recibe amenazas sexuales en un partido: "Te voy a violar"

"Te voy a violar", "se te nota el tanga" o "súbete la camiseta para enseñarme las tetas", son algunas de las deplorables palabras que tuvo que escuchar Karolina Sarasua García, jugadora de Osasuna B de 17 años, durante el partido de su equipo contra el SD Nueva Montaña.

No sólo fue ella objeto de tan censurables comentarios, como recoge el acta arbitral, firmada por Lucía Fernández y que señala lo siguiente: "Durante el desarrollo de la segunda parte, me percato de la presencia, fuera del recinto, de 5 chicos subidos a la valla del campo, en la zona de medio campo, detrás de mi asistente número 2, que portaba, al menos uno de ellos, el chándal con el escudo del equipo local, S.D. Nueva Montaña. Se dirigieron durante el desarrollo de la segunda parte tanto a jugadoras como a mi personalmente con comentarios ofensivos. Una vez finalizado el encuentro, la delegada del equipo visitante, junto con la jugadora número 9, doña Karolina García, me presentan su queja sobre dichas faltas de respeto y me comunican con exactitud los términos con los que se dirigían a nosotras".

Osasuna no tardó en denunciar lo sucedido y en agradecer el apoyo del SD Nueva Montaña por su "ejemplar comportamiento". Además y en paralelo, la denuncia de los sucedido en redes sociales ha desatado una oleada de agradecimientos por parte de Sarasua y sus compañeras por todo el apoyo que han recibido.