El juez desvincula a Borja Fernández del caso Oikos y ya no está investigado

El juez ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones contra el ourensano Borja Fernández en el caso Oikos de supuestos amaños de partidos, con lo que el futbolista queda desvinculado del procedimiento con pérdida del estatus de investigado, a pesar de que aún no ha concluido la fase de instrucción.

"He pagado un precio muy alto, y espero que no tenga que seguir pagándolo, porque iba a desarrollar un trabajo que no he podido hacer, y mi familia y yo hemos sufrido en este tiempo por muchas cosas que se han dicho en mi contra, con lo que quiero actuar para proteger mi futuro", precisó Borja Fernández.

En un auto con fecha del lunes dado a conocer este miércoles a las partes, el juez de primera instancia e instrucción número 5 de Huesca considera que no existe en el caso un "cuadro indiciario incriminatorio suficiente o concluyente que justifique la eventual apertura de juicio oral".

Pero además, una vez recibido el volcado del teléfono de Borja Fernández, no hay previsión de "nuevas diligencias de investigación" en relación con su participación en los hechos.

El hecho que se investiga y que provisionalmente se atribuyó a Borja Fernández, que era capitán del Real Valladolid en ese momento, es la predeterminación del resultado del partido que se jugó en Valladolid el 18 de mayo de 2019 contra el Valencia, para que ganara este último, como efectivamente sucedió.

El juez, en su auto, alaba el buen hacer de la policía a la hora de recabar pruebas, pero reconoce que en la investigación y enjuiciamiento de este tipo de delitos es muy difícil contar con prueba "personal y directa" salvo que se produzca una confesión.

Y aunque estima que existe una "sospecha razonable" de la participación de Borja Fernández en los hechos investigados, no tiene "una convicción de entidad suficiente" que permita una imputación formal y, en su caso, la apertura de juicio oral.