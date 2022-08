Juanma Marrube: "Estoy muy ilusionado con entrenar al O Parrulo Ferrol"

El entrenador burelés Juanma Marrube tiene nuevo destino. O Parrulo Ferrol. En los últimos días se cerró la negociación y el técnico vuelve a Galicia tras un experiencia en Talavera, donde la temporada pasada descendió con el equipo manchego a Segunda División B.

Marrube tiene experiencia tanto en Primera como en Segunda, donde además del Talavera ha entrenador al Pescados Rubén Burela FS y se muestra ilusionado con este nuevo reto. "Sí, estoy ilusionado y lo vi como un horizonte bonito el venir a Ferrol", asegura.

Todo sucedió muy rápido hace una semana. Es verdad que el alfocego tuvo otras opciones antes de la de Ferrol, pero supo esperar para volver a la tierra. "Siempre tuve opciones encima de la mesa de varios clubes, pero sin concretar", reconoce. "En estas situaciones hay que tener paciencia y saber esperar, no precipitarse y elegir una muy buena opción, como es venir a O Parrulo", señala.

Hay varias razones por las que el exentrenador del Burela FS eligió al Parrulo. "Ellos tienen un activo que es muy importante, como es la afición, y a nivel deportivo tienen un filial en Segunda B y un juvenil muy bueno y creo que se pueden hacer cosas buenas", asegura.

Sin preguntárselo, Marrube desliza que el objetivo de club "es darle continuidad al trabajo de base que llevan haciendo desde hace muchos años", dice. "El año pasado ya hubo bastantes jugadores jóvenes que tuvieron minutos y tenemos que continuar ese proceso de adaptar a esos jugadores a la Segunda División y hacerle de O Parrulo un equipo estable", subraya.

En cambio, en las redes sociales del club tiene un hashtag más ambicioso, que es Camiño de Primeira. "Es un hashtag bonito, que le gustaría tener a cualquier equipo de Segunda, pero hay un peaje que hay que pagar y es el trabajo y muchos partidos", dice, y explica su argumento. "Creo que hay muchos equipos que están un peldaño por encima de nosotros, no por calidad, sino por amplitud de plantilla", asegura. "Es el caso de Alzira, Peñíscola, Benavente, Ceuta... Nosotros tenemos muy buenos jugadores, pero tendremos que tirar de jugadores de la base al no tener una plantilla amplia", dice, y concluye. "Desde el club solo me pidieron una cosa: trabajo".

En O Parrulo, el entrenador alfocego se encontrará con Adri, uno de los mejores jugadores españoles y quizá el mejor en la Segunda División. "Es un referente a nivel nacional, a nivel gallego y un espejo para la base; es marca Parrulo y será diferencial", asegura el técnico.

Los equipos de Juanma Marrube siempre se han distinguido por ser aguerridos, muy fuertes físicamente, pero ahora llega a un equipo nuevo y habrá que ver si impone su filosofía o se adaptar a la del equipo departamental. "Yo, como nuevo que soy, me tengo que adaptar a la cultura del Parrulo, pero vengo de una filosofía parecida, como la del Burela FS, que utiliza a muchos jugadores de base; luego, poco a poco, tendré que ir generando esa identidad de juego que me gusta", asegura.

Por último, Marrube también opina sobre el nuevo proyecto del Pescados Rubén Burela FS en Segunda tras el descenso de la pasada temporada. "Creo que va a ser una oportunidad muy buena para jugadores jóvenes", subraya. "Pero también cuentan con jugadores excelentes, como David Pazos, que creo que va a ser diferencial en la categoría, Ismael, es que un gran armador de juego, o Lucho, Pitero, Nito... Tienen un gran equipo", concluye el técnico mariñano.