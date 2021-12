Juan Carlos Pedraza: "Tenía ofertas de Madrid y Barça, pero era socio y fiché por el Atleti"

Aunque en partido oficial su autor fue Correa, el último gol marcado en el desaparecido Vicente Calderón fue de Juan Carlos Pedraza en un partido entre leyendas atléticas. El exjugador rojiblanco, que militó en el club en la década de los ochenta, visitó Lugo para compartir vivencias con los socios de la Peña Atlética Lucense.

¿Qué supuso para un canterano como usted formar parte del Atlético de Madrid?

Vi cumplido mi sueño de niño. De repente me vi jugando con algunos de mis ídolos. Hice una primera prueba con 13 años, pero no me cogieron. Pasé por el Alcalá y cuatro años después me fichó el Atlético para jugar en Segunda B, donde estuve tres años y medio. Cuando me llamaron, tenía ofertas del Real Madrid y del Barcelona, pero aposté por el club de mis colores. Eran otros tiempos, otras mentalidades. Siempre me quedó la duda de cómo habría sido mi carrera si hubiese tomado otra decisión. Formé parte del Atlético Madrileño de los bajitos, que ascendió a Segunda A bajo la dirección de Joaquín Peiró. Tras una buena temporada me subieron al primer equipo en 1980 y después estuve un año cedido en el Rácing de Santander.

Hubo entonces una buena generación salida de la cantera.

Tengo una foto en la que hay ocho canteranos en el equipo inicial del Atlético, con Votava, Landáburu y Hugo Sánchez. Hoy sería impensable, con tantos extranjeros en los equipos, pero antes era también difícil en un club de la categoría del Atlético. Teníamos un buen equipo, aunque quizá nos faltó subir un último escalón, como ser campeones de Liga, aunque en aquella época podríamos haber jugado la Champions si se clasificaran tantos equipos como ahora. Perdimos la final de la Recopa contra el Dínamo de Kiev.

Entre sus entrenadores estuvo Luis Aragonés. ¿Qué recuerdos guarda de él?

Era exigente y estudiaba el fútbol al detalle. Pasó de ser jugador a entrenador, a finales de los setenta, según recuerdo como aficionado. Me dirigió tres temporadas. Teníamos una buen relación e incluso se interesó por llevarme cuando entrenó al Barcelona. Ese cariño se mantuvo en el tiempo. Le visité en Turquía, cuando entrenaba al Fenerbahce, y me llevó a su casa. Uno de sus ayudantes se sorprendió porque pocas veces el míster tenía esos detalles de confianza.

Tengo una foto con ocho canteranos en el once, algo que era difícil entonces y hoy impensable con tantos extranjeros

Entre los futbolistas con los que jugó, ¿quién le impresionó más?

Mágico González, con el que coincidí en el Cádiz, tras salir del Atlético. Un día estaba hablando por teléfono y dándole toques con el pie a una naranja que nunca se le caía al suelo. Era increíble. Entre los jugadores del Atlético siempre sentí una especial admiración por Gárate. Dirceu era muy técnico y Futre era espectacular, el futbolista más rápido que vi con el balón pegado al pie. También me encantaba la técnica y el talento goleador de Hugo Sánchez, así como su juego de espaldas. Era un mortal en el área y un mexicano bravo, que no se amilanaba con los defensas.

Coincidió con Quique Setién en el Rácing y en el Atlético.

Sí. Setién era un auténtico fenómeno. En su etapa en el Rácing era la estrella del equipo sin discusión. Al llegar al Atlético se esforzó por coger más potencia física y rindió a un nivel increíble. Hablé con él, antes de venir a Lugo, y me envió un vídeo para la Peña Atlética Lucense. Guarda muy buen recuerdo de las seis temporadas que estuvo aquí como técnico.

Fue internacional dos veces.

Debuté en la selección en 1982, después del Mundial. Miguel Muñoz, que acababa de llegar al cargo, me seleccionó para el España- Islandia y marqué el 1-0 que nos valió el triunfo. Esos partidos, en apariencia sencillos, tambien hay que ganarlos. Siempre digo en broma que mi gol fue tan importante como el 12-1 a Malta. Jugué otro partido, pero no fui a la Eurocopa de Francia de 1984.

El Atlético es un grande, no un club de sufridores, es más duro ser de equipos humildes

¿Cuáles son las principales diferencias?

Ahora hay demasiado miedo a perder el balón y se abusa de la cesión al portero, algo por lo que antes te silbaban. A veces es necesario dar un pelotazo. Antes calentábamos en el vestuario y algunos exjugadores se acercaban por allí a saludarnos y animarnos. Un jugador de hoy casi no puede ni ir por la calle. Y los presupuestos cambiaron mucho. El del Atlético de mi época era de 5.000 millones de las antiguas pesetas, unos treinta millones de euros que hoy lo cobran dos o tres jugadores.

¿Comulga con el mito que asocia la afición del Atlético con los sufridores?

Pienso todo lo contrario. Es un equipo puntero, que está en grandes competiciones, sobre todo en la última década. Es más duro ser de clubes humildes. Quienes sufren de verdad son los seguidores de equipos más humildes, como el Cádiz o el Rácing, en los que jugué. Ahí ganar era más complicado.