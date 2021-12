José Juan vuelve a hacer historia en la Copa: para dos penaltis y elimina al Levante

José Juan lo ha vuelto a hacer. El exportero del Lugo ha vuelto a ser protagonista en la Copa del Rey. A sus 42 años, y tras el partidazo contra el Real Madrid del año pasado que lo catapultó a la fama, el guardameta gallego detuvo este martes dos penaltis en la tanda frente a todo un Primera División como el Levante, y el Alcoyano firmó la clasificación para la siguiente ronda.

El Alcoyano milita actualmente en Primera RFEF y su realidad va más allá de su legendaria moral. El año pasado el equipo de Alcoy eliminó a dos primeras –el Madrid no fue su única víctima, ya que también apeó de la competición al Huesca–, y en esta temporada ya se ha cobrado su primera víctima premium: el Levante.

El encuentro llegó con empate (3-3) al final del tiempo reglamentario, y la prórroga concluyó con idéntico resultado. Fue entonces cuando el mundo del fútbol puso sus ojos sobre José Juan, con un cariño inusual reservado para los más trabajadores. Y José Juan respondió por todo lo alto, con dos paradas en dos penaltis que permitieron recordar que el deporte siempre guarda espacio para una historia bonita más.

REDES. Aficionados y periodistas pronto inundaron las redes con mensajes de ánimo (y memes) sobre el exportero del Lugo.

Esta noche que José Juan vuelve a estar de moda, solo quiero recordar su declaración del pasado: “No me importa que me digan que me parezco a Luis Rubiales. Tengo otros motes, como Mortadelo”.



LEYENDA.