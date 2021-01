El ex del Lugo José Juan, "en una nube" tras convertirse en el héroe de la Copa del Rey

El portero del Alcoyano y ex del CD Lugo, José Juan Figueras, se ha convertido en el hombre del momento, al que se le considera el artífice de la inesperada eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey. No obstante se ha mostrado humilde ante el logro y ha destacado el mérito de todo el equipo en la gesta deportiva y ha confesado que, como sus compañeros, aún está "en una nube".

En declaraciones a Efe Televisión a las puertas de su domicilio en Las Bayas, una pedanía de Elche (Alicante), José Juan ha sido preguntado por sus numerosas paradas a disparos de las estrellas del Real Madrid y, modestamente, ha comentado que se limitó a hacer su trabajo: "Intentar parar la pelota y que no haya goles".

"Todo el equipo hizo un trabajo espectacular, aunque (yo) me llevo el mérito. Todos aún estamos en una nube y no sabremos lo que hemos hecho hasta que pasen unos días", ha sostenido el guardameta, quien ha mostrado a los periodistas la camiseta que llevaba en el partido disputado en estadio alcoyano de El Collao mientras que la conmemorativa que recibió como regalo del club madridista la dejó en estadio.

Ha citado en varias ocasiones el "premio tan merecido como inesperado que es eliminar al Real Madrid" durante un partido en el que los jugadores del Alcoyano, que disputa la Segunda División B, eran conscientes de "que era para disfrutar".

"Venía el mejor equipo del mundo, con Champions League, Ligas y Copas", a pesar de lo cual "en el fútbol pasan estas cosas, en los que de vez en cuando a un equipo modesto se le presentan estas oportunidades".

