Jorge Prado logra en Portugal su primera victoria de la temporada

Jorge Prado ganó este domingo el Gran Premio de Portugal por delante del líder del Mundial, el eslovaco Tim Gajser.

El piloto lucense de GasGas se impuso en la primera manga en el circuito de Agueda y quedar segundo en la segunda. Es su primer triunfo de la temporada.

Jorge Prado is the MXGP overall winner at the MXGP of Portugal! 🏆 Listen to what he has to say…



📺Watch the race replay on https://t.co/U7dWVgcd2F #MXGPPortugal #MXGP #Motocross pic.twitter.com/hXMF1dN5C1