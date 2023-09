Jorge Cuesta: "El objetivo de la Sarriana es mantenerse en Tercera sin problemas"

El arranque de la Sarriana en Tercera tras su histórico ascenso el curso pasado no pasa inadvertido. Cuatro puntos, invicto y tercero, aunque solo se lleven disputadas dos jornadas. "Ni me lo esperaba ni no, tenía la ilusión de empezar bien", dice Jorge Cuesta, el entrenador del equipo lucense.

"En el primer partido, ante el Gran Peña, pudimos sacar tres puntos o ninguno, y al final fue uno, y el otro día ante el Arzúa, el rival venía con bajas y se quedó con diez en el minuto 30, y aprovechamos esa situación y fuimos justos vencedores", dice Cuesta, recordando el 3-0.

Este buen inicio no cambia los objetivos del club para esta temporada. "Viendo lo que hay hasta ahora, aunque falta mucho, me reafirmo en la idea de que tenemos que hacer una temporada para disfrutar, intentar no estar abajo y sufrir, pero tampoco vamos a pensar en el play off por estar terceros; la idea es mantenerse sin problemas", asegura.

El debut en A Ribela fue ante 600 espectadores. "Me habían dicho que venía mucha gente, pero me pareció una barbaridad; me sorprendió para bien", reconoce el técnico.

La Sarriana, además, es el equipo más goleador de la categoría con cinco tantos en dos encuentros. "Y eso que el otro día tuvimos quince ocasiones de gol", recuerda. "Con la gente que tenemos arriba vamos a ver gol con facilidad, porque tenemos a Cuadrado, Herrero, Diego Rey, Boedo, Arona... Tenemos gente arriba de calidad y nivel para meter goles", asegura el técnico.

El próximo encuentro para la Sarriana será el domingo en el campo del Barbadás, Os Carrís, a las 17.00 horas. "Continúa bastante gente, por lo que tienen esa ventaja al inicio de Liga", dice, a pesar de que solo han sumado un punto en dos jornadas. "Es un campo pequeño, incómodo, y ellos juegan fútbol directo y balón parado, que no es nuestro mayor fuerte", reconoce.

El portero del conjunto lucense Javi Liz ha sido convocado por la selección gallega UEFA para un entrenamiento la semana que viene en Braña, Rois.