Hermoso: "En ningún momento consentí el beso"

Jenni Hermoso aseguró este viernes en un comunicado que "en ningún momento" consintió el beso que le dio Luis Rubiales el pasado domingo, después de la final del Mundial que ganó España frente a Inglaterra.

La jugadora sale así al paso de las declaraciones vertidas por el presidente de la RFEF, que por la mañana aseguró que el acto había sido "consentido", en una polémica rueda de prensa en la que se negó a renunciar a su puesto.

"Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", dice Jenni Hermoso.

El comunicado de Hermoso fue firmado por las futbolistas de la selección española, incluida la pontevedresa Teresa Abelleira, que leyó el comunicado este viernes en un acto público en Combarro.

"Queremos acabar este comunicado, pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores", dicen las jugadoras, que aseguran que no volverán a la selección si continúan los actuales dirigentes.

🚨 Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo pic.twitter.com/PW91SW9Ts0 — FUTPRO (@futpro_es) August 25, 2023

Las jugadoras de la selección que firmaron el comunicado, emitido desde el sindicato FutPro, son: Jennifer Hermoso; Alèxia Putellas; Misa Rodríguez; Irene Paredes; Ona Batlle; Mariona Caldentey; Teresa Abelleira; María Pérez; Cata Coll; Aitana Bonmati; Laia Codina; Claudia Zornoza; Oihane Hernández; Rocío Gálvez; Irene Guerrero; Alba Redondo; Athenea del Castillo; Eva Navarro; Enith Salón; Ivana Andrés; ;Patricia Guijarro; Lola Gallardo; Nerea Eizagirre; Ainhoa Moraza; Mapi León; Sandra Paños; Claudia Pina; Amaiur Sarriegi; Leila Ouahabi; Laia Aleixandri; Lucia García; Andrea Pereira; Vero Boquete; Ainhoa Tirapu; Sandra Vilanova; Ana Romero Willy; Silvia Meseguer; Nagore Calderón; Carmen Arce Kubalita; Priscila Borja; Natalia Pablos; Susana Guerrero; Larraitz Lucas; Isabel Benito; Amanda Sampedro; Isabel Fuentes; Elisabet Sánchez; Mari Paz Azagra; Vanesa Gimbert; Virginia Torrecilla; Leire Landa; Elisabet Ibarra; y Marta Torrejón.

Segundo comunicado de Hermoso

A última hora de la tarde, Jenni Hermoso compartió un segundo comunicado, esta vez a título individual. La futbolista del Pachuca tacha de "categóricamente falsas" las explicaciones de Rubiales: "En ningún momento se produjo la conversación a la que Rubiales hizo referencia". Insiste en que la situación no fue de su agrado ni el beso consentido. "Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte. Sencillamente, no fui respetada", explica Hermoso.

"Tengo que manifestar que he estados bajo una continua presión para salir al paso con alguna declaración que pudiera justificar el acto de Luis Rubiales. No solo eso, sino que, de diferentes maneras y a traves de diferentes personas, la RFEF ha presionado a mi familia, amigos y compañeras para que diera un testimonio que poco o nada tenía que ver con mis sensaciones". Continúa el contundente comunicado, en el que cataloga esa conducta de "manipuladora, hostil y controladora".