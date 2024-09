Javier Gómez Noya anuncia su retirada: "Es hora de dar un paso atrás"

El triatleta español Javier Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo y medalla de plata en los Juegos de Londres 2012, ha anunciado este miércoles que dejará de ser deportista profesional tras esta temporada.

"Después de 26 años de carreras de triatlón quiero hacerles saber a todos que me retiro como atleta profesional al final de esta temporada", anuncia el deportista pontevedrés de adopción, de 41 años y nacido en Ferrol, en sus redes sociales.

"Aunque nunca es una decisión fácil, sé que es lo correcto. Amo nuestro deporte y me encanta entrenar todos los días, pero mi cuerpo ha estado luchando para lidiar con la cantidad de carga que se requiere para ser competitivo al más alto nivel. Mi cuerpo ha sido empujado a sus límites durante muchos años y he tenido una carrera que ni en mis sueños más locos podría haber imaginado pero creo que es hora de dar un paso atrás. Seguiré haciendo este increíble deporte pero con un poco menos de intensidad y estrés", argumenta el exdeportista del Club Fluvial de Lugo.

"Espero hacer una o dos carreras más antes del final de la temporada, pero no al más alto nivel. Estoy súper agradecido por la oportunidad que el PTO me dio de competir en la T100 este año e intenté lo mejor posible para estar en mi nivel más alto para estos eventos. Pero la realidad es que no fui capaz de lograrlo, por una u otra razón. Me enfermé justo antes de Miami, mi madre falleció cuando yo ya estaba en Singapur, entre diferentes lesiones que no me permitían correr en Londres o actuar bien en San Francisco... Lo di todo, pero simplemente no ha funcionado, así que es hora de dar un paso atrás y tomar las cosas más fáciles", añade.

"Gracias a todos por el apoyo a lo largo de todos estos años, ¡ha sido un viaje salvaje!", finaliza Gómez Noya, campeón mundial de triatlón en 2008, 2010, 2013, 2014 y 2015, subcampeón olímpico en Londres y tetracampeón europeo en 2007, 2009, 2012 y 2016.

También fue cuarto en los Juegos de Pekín 2008 y en su palmarés también posee medallas en el Mundial de triatlón, en los relevos, oros en Mundial de larga distancia, así como en Ironman 70.3 y en la especialidad de Xterra.

Ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que figuran el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2016 o la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, en 2013.