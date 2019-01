Javier Fernández se despide de la competición con su séptimo oro consecutivo

El español Javier Fernández se proclamó este sábado campeón de Europa por séptima vez consecutiva al conseguir la mejor nota en el programa libre y superar a los rusos Mikhail Kolyada y Alexander Samarin.

El ejercicio libre basado en El Hombre de La Mancha, que le otorgó el bronce en los pasados Juegos, le dio suerte en su último Campeonato de Europa disputado en Minsk.

"No lo sé si es una ciudad que me da suerte, pero lo que está claro es que es una ciudad que no voy a olvidar nunca", dijo un emocionado Javier Fernández ya con la medalla de oro colgada de su cuello.

Fernández se despide de la competición de la mejor manera posible

"El éxito es de mis entrenadores, de mi familia y toda la gente que me ha apoyado en España y en todo el mundo", añadió el español en la entrevista institucional de la organización del campeonato.

Con dos títulos mundiales en la mochila, siete europeos, una medalla de bronce olímpica, innumerables triunfos en el Grand Prix y ocho campeonatos de España, Fernández comentó hace tiempo que "sería una agonía" preparar otro ciclo olímpico al completo porque, confesó,que empezaba a acusar el paso de los años.

Fernández se despide de la competición de la mejor manera posible, desde lo más alto del podio.