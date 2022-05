Jake Daniels, primer futbolista inglés que se declara homosexual en 30 años

Jake Daniels, delantero del Blackpool inglés, se convirtió este lunes en el primer futbolista profesional que ha declarado abiertamente que es homosexual en Inglaterra en las últimas tres décadas.

El jugador, que con 17 años firmó su primer contrato el pasado febrero, afirmó a la cadena Sky News que "este era el momento adecuado para hacerlo" y agradeció el respaldo que ha recibido del club y sus compañeros.

"Durante mucho tiempo pensé que tendría que esconder la verdad porque quería ser, y de hecho ahora lo soy, futbolista profesional. Me preguntaba a mí mismo si no debería esperar a retirarme para salir del armario, porque ningún otro futbolista profesional aquí ha salido", explicó Daniels.

“The day after we played Accrington and I scored four, so it just shows how much of a weight off the shoulders it was.” pic.twitter.com/xG0Nu2qcd9