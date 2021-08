La palista pontevedresa Antía Jácome quedó en quinta posición en la final del C1 200 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio, disputada este jueves en el canal Sea Forest de la capital japonesa. La gallega firmó un crono de 47.226 segundos, 1.294 por detrás de la estadounidense Nevin Harrison, que se colgó el oro.

Jácome se mostró contenta y satisfecha por su quinto puesto, un resultado que valora en sus primeros Juegos y por el que "habría firmado" incluso hace años. "Me he quedado a nada de la medalla, pero yo no he perdido una medalla, sino que he ganado un quinto puesto y estoy muy contenta", declaró la deportista pontevedresa al término de la regata.

La pontevedresa quedó a 0.192 segundos del bronce, que se colgó la ucraniana Liudmyla Luzan. La plata fue para la canadiense Laurence Vincent-Lapointe, que hizo un tiempo de 46.786.

"Me he encontrado muy bien. Es verdad que salí bastante adelante y luego ya me veía delante, pero no sabía en qué posición y menos un quinto puesto", que, aseguró sonriente, "hubiese firmado hace tres años o hace seis o hace uno mismo". "Son mis primeros Juegos Olímpicos con 21 años y no puedo pedir más, estoy muy contenta", dijo la gallega.

"Me quedo contenta de haber podido dar mi mejor versión", añadió la piragüista, que espera poder estar también en París 2024.

❌ Antía Jácome pelea pero no conquista la medalla en C1 200



🚣‍♀️ La palista gallega estuvo fuerte pero terminó en quinta posición#Tokyo2020 #TokyoRTVE5A #UnaDeCalyOtraDeOrohttps://t.co/XhBRycaXwU — RTVE Deportes (@deportes_rtve) August 5, 2021

Jácome se mostró agradecida de estar en Tokio y "poder vivir esta experiencia al lado de estas personas", dijo señalando a Saúl Craviotto, que atendía a los periodistas al mismo tiempo a su lado tras su regata poco antes, en la que también participó el brigantino Carlos Arévalo.

Arévalo y Craviotto terminaron quinto y séptimo, respectivamente, en su categoría, el K1 200. La pareja participará este viernes en la ronda clasificatoria del K4 500m junto a Marcus Cooper Walz y el gallego Rodrigo Germade, en busca del pase a semifinales que les permita luchar por meterse en la final un día después y optar a alguna de las medallas.

Saúl Craviotto y Carlos Arévalo se quedan sin medallas en la final del K1 200. Los palistas españoles terminaron séptimo y quinto, respectivamente.



¡Así fue la carrera! #TokyoRTVE5A #UnaDeCalyOtraDeOro ▶ https://t.co/CBQxaEA6yj pic.twitter.com/FeFsmz2pMV — RTVE (@rtve) August 5, 2021

pPor su parte, la pareja de palistas españolesterminaron sextos en la final del K2 1000m de los Juegos Olímpicos de Tokio, en la que se colgaron el oro los australianos Green Thomas y Jean van der Westhuyzen. Los españoles firmaron un tiempo de 3:17.327, 2.047 segundos por detrás de los australianos, que tuvieron un crono de 3:15.280. La plata en esta categoría por parejas fue para los alemanes Max Hoff y Jacob Schopf, que hicieron un tiempo de 3:15.584; y el bronce para los checos Radek Slouf y Josef Dostál (3:16.106).