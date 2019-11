La Real Federación de Fútbol de Madrid se ha sumado a la indignación generalizada por los insultos machistas proferidos a una árbitra durante un partido de fútbol juvenil (16 a 19 años) entre la Unión Deportiva San Lorenzo y el CUC Villalba. "Zorra, vete a fregar", "retrasada", "vete a casa, puta", "sinvergüenza", "estás haciendo el gilipollas", "eres una mierdas"... son algunas de las descalificaciones e improperios que tuvo que soportar durante noventa minutos la colegiada y que ha denunciado su madre, Mercedes Nuño, en las redes sociales.

Según el relato de Nuño, que es tercera teniente de alcalde y concejala de Deportes, Infancia, Juventud del Ayuntamiento de Galapagar, en un momento dado pidió a los aficionados que depusiesen su actitud, sin éxito. "Les he dicho que era la madre y que como entenderían no iba a permitir que se faltase al respeto ni a mi hija ni a nadie. Lo que se espera de una grada de padres y madres, es deportividad y educación. Sin embargo la respuesta que he obtenido han sido más insultos y descalificaciones hacia ella. Hasta el punto de decirme, que si no me gustaba que me fuese", cuenta en su denuncia de Twitter.

Fue entonces cuando decidió grabar un audio. En él se aprecia como, sólo después de que un hombre exclamase "qué zorra eres, puta", una mujer de su grupo le recrimina, pero sin demasiada acritud. "Es excesivo", le dijo.

El silencio nos hace cómplices. Si justificamos estas actitudes, ¿lo siguiente qué es? ¿Agresión física? Pongamos todos de nuestra parte para que no ocurra esto. No debemos considerar estas actitudes normales y justidicadas.

Impotencia, rabia y pena, mucha pena

La condena ha sido generalizada. La Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) ha manifestado su más enérgica condena y ha pedido "tolerancia cero" ante episodios de violencia "tanto física como verbal" en los campos de fútbol. Además, va a preparar una propuesta que presentará ante los órganos federativos competentes para endurecer las sanciones "contra aquellos que no saben convivir en una sociedad en la que debe imperar la educación, la deportividad y el respeto".

El Ayuntamiento de San Lorenzo ha lamentado y condenado los ataques verbales sufridos por la árbitra y hace hincapié en que es "intolerable" cualquier "tipo de violencia, incluida la verbal, hacia una mujer que está desarrollando su trabajo, y con la que el consistorio se solidariza".

En un comunicado, la UD San Lorenzo reconoce que un grupo de aficionados se dedicó a "faltar el respeto e insultar a la colegiada del partido", y rechaza "totalmente ese tipo de comportamientos y cualquier insulto" tanto a los colegiados como a los jugadores y técnicos. "No os queremos ni en La Herrería ni en nuestro pueblo", advierten al tiempo que lanzan etiquetas con los lemas '#NoALaViolencia' y '#NoALaDiscriminacion'.