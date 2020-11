Inaugurada a cidade deportiva do Celta en Mos

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, destacou este sábado que sen a “firmeza de carácter” que demostrou a sociedade sería “moito máis difícil” afrontar os oito meses longos de pandemia, por iso apelou a esa “afouteza” para seguir traballando contra a covid-19.

“Vivimos un tempo no que constatamos a unidade do noso pobo, con todo o sentido dun equipo e de protexer ao compañeiro”, afirmou Núñez Feijoo durante a súa intervención no acto de inauguración da nova sede do Celta na localidade veciña de Mos, bautizada precisamente co nome de Afouteza.

O xefe do Executivo autonómico subliñou que a crise sanitaria demostrou que os galegos son capaces de facer “as grandes cousas” nos momentos “máis difíciles”, e insistiu en que o seu reto é “recuperar” a normalidade canto antes.

No entanto, o líder do PPdeG recordou que tamén se pode “convivir co virus”, e puxo como exemplo ao deporte porque, ao seu xuízo, nestes meses conseguiuno.

“Afouteza significa carácter firme, afrontar as circunstancias sen temor aos perigos e as dificultades”, manifestou Núñez Feijóo, para quen esta palabra galega se magnificó grazas ao brillante Celta de Eduardo Berizzo, que alcanzou, por primeira vez na historia do club, a semifinal dunha competición europea.

“Desde 2017 quedou para sempre no vocabulario cotián de todos os galegos”, aseverou o presidente da Xunta, que engadiu: “Aquel equipo marabillou ao fútbol, devolveunos as mellores épocas do EuroCelta”.

No seu discurso, Núñez Feijoo eloxiou ao Celta porque contribuíu cos seus éxitos “á mellor historia do deporte galego”, e non escondeu que lle gustaría ver de novo un derbi contra o Deportivo en Primeira División.

"O Celta é o estandarte de Vigo, é moito máis que un club de fútbol, é un patrimonio deportivo de todos os galegos. Foi, é e será un equipo de Primeira División independentemente do que digan os resultados", aseverou.

O xefe do Executivo autonómico puntualizou que é "difícil" explicar por que o fútbol é deporte rei, aínda que el atopa unha resposta no estado de ánimo: "Estes días vimos o que é o fútbol cando se nos foi Diego Armando Maradona; o estado de ánimo dun país, dun continente, de todos os equipos polos que pasou, das ligas nas que xogou".

Núñez Feijóo desvelou que esta semana, tras o falecemento do Pibe de ouro, descubriu que o apelido Maradona "provén da Mariña lucense", e que con 16 anos o Celta puido fichar ao exfutbolista arxentino: "Ao final vestiu a camiseta do Nápoles e non o azul celeste do Celta".

Mouriño: "Chamáronme iluso por soñar en grande"

O Celta inaugurou este sábado a primeira fase do proxecto da Cidade Deportiva Afouteza, un ano despois do acto de colocación da primeira pedra, coa presenza do presidente da Federación Española de Fútbol (RFEF), Luís Rubiales.



Núñez Feijóo, Carlos Mouriño e Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, descubriron unha placa conmemorativa da inauguración, e a continuación o capitán do primeiro persoal, Hugo Mallo, o xogador do Benjamín A, Germán, e o presidente da Comunidade de montes de Pereiras, Jorge Lorenzo, plantaron un carballo cunha placa.



“Este carballo representa o firme compromiso do RC Celta polo coidado e o respecto do medio ambiente. Esperamos que ao seu lado sigan crecendo a nosa canteira e o fortalecemento dos nosos valores”, lese na placa.



O presidente do Celta de Vigo, Carlos Mouriño, destacou que ter unhas instalacións en propiedade é “un soño feito realidade”. “Chamáronme iluso por soñar en grande, pero iluso é o que non se esforza e non loita por conseguir os seus soños. Este proxecto nace dun soño, de horas interminables de traballo, de momentos difíciles nos que a solución máis fácil era renderse. Con todo, todos os aquí presentes confiamos nel e levantámonos cada vez que intentaron tirarnos”, comentou.