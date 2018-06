La inauguración del Mundial: un Rusia-Arabia sin líderes occidentales

El presidente ruso, Vladímir Putin, inaugura este jueves la Copa Mundial de fútbol, que se celebra por vez primera en Europa Oriental, en compañía de sus aliados, ya que los dirigentes occidentales han decidido boicotear la ceremonia, aunque no el torneo. "Nuestro país está listo para acoger la Copa Mundial de la FIFA", dijo este miércoles el líder del Kremlin al inaugurar el congreso de este organismo que se celebra en Moscú, en el que deseó a todos los delegados "una labor productiva y exitosa".

El Kremlin informó de que Putin, que raramente ha pisado un estadio desde que llegara al poder hace 18 años, espera "en el fútbol" a los mandatarios y jefes de Gobierno de Bolivia, Paraguay, Arabia Saudí, Armenia, Palestina, Líbano o Ruanda. Empezando por el boliviano Evo Morales y el paraguayo Mario Abdo Benítez, presidente electo, en casi todos los casos esos países ni siquiera disputarán el Mundial, ya que sus selecciones no lograron clasificarse.

Ni rastro de los principales dirigentes occidentales, al igual que ocurriera en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, lo que no impidió que fuera un éxito organizativo, aunque el dopaje empañó después el resultado deportivo.

Junto al partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudí, la ceremonia de apertura del Mundial incluirá actuaciones musicales por parte de británico Robbie Williams y la soprano rusa Aida Garifullina, y contará con la presencia del brasileño Ronaldo, conocido como El fenómeno.

Además de ser un proyecto desarrollista para sacar a Rusia de su atraso especialmente en el campo de las infraestructuras, el Kremlin esperaba que el torneo fuera una pausa en el actual antagonismo con Occidente. No obstante, en los últimos meses las tensiones han ido en aumento, fuera por Siria, el caso Skripal, el programa nuclear iraní o la crisis coreana.

Con todo, no se trata de un boicot comparable al de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, aprovechado por EEUU para castigar a la URSS por su intervención en Afganistán. Entonces, no sólo los dirigentes no viajaron a Moscú, sino que medio centenar de países se negaron a competir, aunque varias naciones occidentales, como el Reino Unido o España, ignoraron el boicot.

Ahora, las 32 selecciones clasificadas para el torneo acudirán a competir, incluida la de Reino Unido, a pesar de que Londres ha liderado la campaña de boicot tras el envenenamiento en suelo británico del exespía ruso Serguéi Skripal. Ello se traducirá en la ausencia tanto de la primera ministra, Theresa May, como de la familia real británica.

Rusia - Arabia Saudí, el partido inaugural

El Mundial de Rusia 2018 echa a andar este jueves en su estadio más emblemático, el Luzhniki de Moscú, donde el hispano-argentino Juan Antonio Pizzi y su Arabia Saudí miden el sueño de la selección anfitriona, inmersa en un mar de dudas sobre su rendimiento.



La derrota ante Austria y el empate contra Turquía en los últimos encuentros amistosos no han hecho sino incrementar la incertidumbre acerca del rendimiento del conjunto que dirige Stanislav Cherchesov que, salvo momentos puntuales, ha tenido un rendimiento en líneas generales muy alejado de lo que el país espera.



Siete partidos lleva Rusia sin ganar. No consigue vencer desde el pasado 7 de octubre, cuando se impuso a Corea del Sur por 4-2 en Moscú. En la última Copa de las Confederaciones tan solo fue capaz de superar a Nueva Zelanda.



Tiene un buen grupo sobre el papel para progresar, pero a la vez peligroso. Con Uruguay como gran rival a priori, Egipto se presenta como la otra amenaza y Arabia Saudí, de regreso a un Mundial doce años después, acude como el conjunto más asequible.

Alineaciones probables

Rusia: Akinféev; Mario Fernandes, Ignashévich, Kudriashov, Zhirkov; Zobnin, Kuziáev, Golovin, Samédov; Alexéi Miranchuk y Smólov.

Arabia Saudí: Abdullah Al-Mamuaiouf; Yasir Al Shahrani, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Mansour Al-Harbi, Yahia Al Shehri, Salman Al Faraj, Salem Al-Dawsari, Abdulmalek Al Khaibri, Hussain Al-Moqahwi, y Mohamed Al Sahlawi.

Árbitro: Néstor Pitana (ARG)

Campo: Luzhniki, de Moscú

Hora: 17.00 horas.