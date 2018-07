Ikea vacila a la Roma por el fichaje frustrado de Malcom

En plena era de los zascas en internet, donde tanto usuarios como cuentas oficiales de entidades buscan viralizarse a través de ingeniosas respuestas en Twitter, Ikea Italia ha provocado las risas de miles de personas con una contestación épica a un tuit de la Roma, que se ha tomado con mucho humor el asunto.

El club romanista anunció el fichaje del portero sueco Robin Olsen con una curiosa referencia a la multinacional del mismo país. "Nueva entrega", publicó la cuenta oficial del club en inglés, acompañando la frase con una imagen en la que muestran al propio Olsen como si de un envío de Ikea se tratase.

Y aquí es donde entra en escena la empresa sueca. "El portero está ahí. El otro paquete podría estar perdido", publicó la cuenta de la compañía en Italia, junto a la imagen de un paquete llamado Målcöm –en referencia al ya exjugador del Girondins, arrebatado por el Barcelona 24 horas después de que la Roma oficializase su llegada–.

Pero esta épica contestación no podía quedarse sin réplica. La Roma puso fin a la divertida discusión con un último tuit en el que deja claro que, a pesar de ver cómo se escapaba el extremo brasileño cuando ya tenía el acuerdo cerrado, no ha perdido el sentido del humor: "Cuando haces un pedido a Ikea y descubres que el producto está en eBay", escribió.

When you order something from IKEA only to find out it’s been listed on eBay 🤷‍♂️ pic.twitter.com/f5d7dbFM4f