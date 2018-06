97-67. El Manresa regresa a la ACB y será rival del Breogán

El ICL Manresa consiguió este martes el ascenso a la ACB tras arrollar, en el quinto partido de la final, al Melilla Baloncesto, que se vio incapaz de superar la defensa asfixiante de los locales y de frenar la exhibición manresana en el segundo y tercer cuarto (97-67).



Así, la afición que llenaba hasta la bandera el Nou Congost, pudo celebrar antes de acabar el partido la deseada vuelta a la máxima categoría un año después de su descenso.



El ICL Manresa salió fuerte, con el objetivo de dejar claras sus intenciones, con una canasta de Muñoz, presión en toda la pista y un triple de Nacho Martín que subió el 5-0 a los dos minutos de juego.



Pero Melilla no se dejó intimidar. Triplazo de Duran, mate de Guerra y triple de Dani Rodríguez para dar la vuelta al marcador un minuto después (5-8).



Duran intercambiaba triples con los jugadores del ICL (13-16, min. 8) y Trias salía al rescate. Dos canastas consecutivas del pívot daban aire a un conjunto catalán que no se acababa de situar (18-16, min. 10). Un triple de Kapelan ponía el marcador 18-19 al final del cuarto.



En el segundo Gintvainis respondía con un 2+1 al triple inicial de Djuran (21-22, min. 11). La igualdad se mantenía en el marcador gracias a las canastas de Lucas. Ahora el salvador de los locales era Hamilton, con 6 puntos consecutivos (27-26, min. 13). Costa también estaba inspirado, Sakho hacia un alley oop y Muñoz, anotaba y obligaba a Alejandro Alcoba a pedir tiempo muerto (39-30, min 18).



La defensa local era ya imparable. El ICL sumaba mientras el ataque del Melilla se fue viniendo abajo. Así los catalanes empezaron a abrir hueco y al descanso dominaban de 13 puntos (46-33, min. 20).



La intensidad que inyectaron los de Diego Ocampo avasallaba al Melilla. Muñoz clavaba el triple, Guerra cometía antideportiva al intentar atrapar a Martín, canasta de Trias y triple de Costa. El parcial 9-0 ampliaba aún más la ventaja (59-36, min. 25).



El apetito local aún no estaba saciado y el ICL seguía anotando a un ritmo frenético. Una espectacular canasta de Muñoz, por detrás del aro volvía a levantar al público del asiento (67-43, min. 28). La exhibición continuaba y Gintvainis también clavaba el triple (76-48, min. 30). La canasta de Almazán cerraba el cuarto espectacular del Manresa y dejaba la final resuelta (76-50, min. 30).



Los catalanes tenían el ascenso en su mano, aunque su ventaja de 26 puntos no provocó la relajación de un solo jugador local. Ocho puntos consecutivos más y la diferencia ya era de 30 puntos (84-54, min. 34).



Ahora sí, el Nou Congost empezaba la celebración. El Melilla no pudo dar más ante el ímpetu del ICL, que llegó a dominar de 33 puntos (98-65, min. 39). Al final una canasta de Kapelan dejó un marcador histórico que muchos manresanos tardarán tiempo en olvidar (97-67, min. 40).



FICHA TÉCNICA

97. ICL MANRESA (18+28+30+21): Costa (12), Muñoz (14), Lundberg (8), Martín (10), Sakho (x) -cinco inicial- Trias (17), Hamilton (13), Gintvainis (6), Allen (3), Garcia (-), Jou (4) y Mazaira (-).

67. MELILLA BALONCESTO (19+14+17+17): Rodríguez (7), Durán (13), Almazán (4), Samb (5), Guerra (9), -cinco inicial-, Servera (-), Lucas (4), Djuran (6), Fall (6) y Kapelan (13).

Árbitros: Carlos García León, Mariano Palomo Cañas y Iyan González. Sin eliminados.

Incidencias: quinto partido de la fase final del 'playoff' de ascenso de la Liga LEB Oro disputado en el pabellón del Nou Congost ante 3.500 espectadores. EFE