De Iceta al New York Times, las principales críticas a Rubiales

El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso sigue dando que hablar, además de haber obtenido cobertura en buena parte de la prensa occidental. "Indignación por el horrible beso no solicitado en la Copa del Mundo", titulaba el australiano News, mientras el Melbourne Herald Sun rezaba: "Furia cuando el jefe del fútbol español besa a una jugadora", por poner un ejemplo de la prensa local. En Francia, L'Équipe sostenía que Rubiales "besó a la fuerza a una jugadora", mientras el inglés The Daily Star iba un paso más allá titulando: "El canalla que besó a la jugadora está acusado de organizar orgía". Como último ejemplo, la crónica del partido del New York Times decía que lo sucedido fue "un desagradable recordatorio para muchos del sexismo que ha plagado el fútbol femenino.

El comportamiento del presidente de la RFEF está siendo mayoritariamente censurado y son muchas las voces que creen que debe pedir disculpas o, directamente, dimitir. En el caso del ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta ha señalado que Rubiales debe "dar explicaciones y pedir excusas" tras el beso en la boca a la jugadora, algo que considera "inaceptable".

"Me parece inaceptable y ayer fue un acontecimiento deportivo, pero también vivimos un momento de igualdad, de derechos y de respeto hacia las mujeres. Hemos de ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y nuestras acciones", ha explicado el ministro en declaraciones recogidas por Europa Press a RNE.

Para Iceta -quien ha apuntado que, pese a estar presente en el estadio, no vio ese beso en el momento, sino luego posteriormente en redes sociales-, el besar en los labios a una jugadora para felicitarla es "inaceptable" porque "todos merecemos un respeto".

Al ser preguntado respecto a una posible dimisión de Rubiales, ha remarcado que "lo primero que hay que hacer es dar explicaciones y presentar excusas". "Eso es lo lógico y lo razonable, porque el momento de Sidney fue un momento de muchas emociones: precisamente quienes tenemos responsabilidades públicas hemos de ser extremadamente cuidadosos", ha señalado.

Montero y Belarra hablan de violencia sexual

Las ministras en funciones de Igualdad, Irene Montero, y de Derechos Sociales y Agenda 2023, Ione Belarra, han criticado el beso tachándolo como un gesto de "violencia sexual". "No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo 'que pasa'. Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí", ha escrito en la red social X la ministra de Igualdad.

En la misma línea y compartiendo este último texto, se ha expresado Belarra y ha sentenciado que la "violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar".

La madre de Hermoso: "Hay que mirar que son campeonas, lo demás no tiene importancia"

La madre de la jugadora Jenni Hermoso, Marisol Fuentes, se ha pronunciado este lunes, señalando que "hay que mirar que son campeonas del mundo, lo demás no tiene importancia". De este modo, Fuentes ha pedido centrarse en el título obtenido por las jugadoras este domingo en la final del Mundial de Fútbol Femenino jugada frente a Inglaterra y ha evitado hacer más declaraciones al respecto al ser preguntada sobre este asunto.