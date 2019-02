Iago Aspas volve á convocatoria do Celta

O internacional español Iago Aspas é a gran novidade na convocatoria do Celta de Vigo para visitar ao Xetafe no Coliseum Alfonso Pérez, á que regresa logo de estar un mes e medio de baixa por unha rotura fibrilar no xemelgo interno da perna dereita.

Sen o seu máximo goleador, o Celta unicamente gañou un -Sevilla- dos cinco partidos que disputou neste 2019, pois todos os demais perdeunos -Athletic Club, Raio, Valencia e Valladolid-.

Na lista de 19 convocados tamén figura o defensa central Wesley Hoedt, que se perdeu o partido contra o Sevilla por sanción, e cáense o centrocampista turco Okay Yokuslu, que viu fronte ao conxunto sevillista o seu quinto cartón amarelo, e o alxerino Ryad Boudebouz, un das fichaxes invernais do Celta.

Sen lesionados, Miguel Cardoso tamén descartou por decisión técnica a Andrew Hjulsager, que se suma ás baixas xa coñecidas de Emre Mor, apartado do grupo por indisciplina, e Radoja, que non xoga pola súa negativa a renovar o seu contrato.

A convocatoria

Sergio, Hugo Mallo, Costas, Araujo, Fran Beltrán, Maxi Gómez, Iago Aspas, Pione Sisto, Hoedt, Rubén, Lobotka, Olaza, Juncà, Jensen, Boufal, Kevin, Jozabed, Cabral e Brais Méndez.