Hamilton consigue su sexto mundial de Fórmula Uno

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se proclamó este domongo matemáticamente, por sexta vez, campeón del mundo de Fórmula Uno, tras acabar segundo el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputó este domingo en el Circuito de las Américas de Austin (Texas), donde ganó su compañero finlandés Valtteri Bottas y el holandés Max Verstappen (Red Bull) fue tercero.

Hamilton, de 34 años, no desaprovechó su segunda 'bola de campeonato' y capturó, a falta de dos carreras para el final del Mundial, su sexto título en la categoría reina del automovilismo, después del de 2008 -con McLaren- y de los que firmó en 2014 y 2015; y las dos pasadas temporadas, con su actual escudería, que este año también festejó su sexto Mundial (seguido) de constructores.

Bottas, que salió desde la 'pole', superó a Hamilton en las últimas vueltas para lograr su primer triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos tras cubrir las 56 vueltas del Circuito de las Americas de Austin (Texas) con un tiempo de 1h.40.351.

La carrera fue de completo dominio de los monoplazas Mercedes, que siempre estuvieron en control y sólo fueron amenazados al final por el joven holandés Max Verstappen (Red Bull), que llegó a porfiar con Hamilton por el segundo puesto y quien los acompañó en el podio. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) acabó cuarto.

"Hoy fue una carrera muy dura", declaró Hamilton al concluir la prueba. "Valtteri hizo un gran trabajo, no pensé que una sola parada fuese posible", añadió.

Pero Hamilton agregó que lo importante era haber conseguido otro título mundial algo que le llenaba de emoción por todo el gran trabajo realizado. "Siento tanta emoción, con todo mi equipo aquí, la gente de la fábrica, tengo a mi familia aquí, mi tía de Trinidad. Mi padre me dijo que cuando tenía seis o siete años nunca me rendiría y ese es el lema familiar. Tenía la esperanza de que podría ganar hoy, pero los neumáticos no respondieron", destacó Hamilton.

El inglés afirmó además que se siente más en forma que nunca y está listo para las carreras restantes del calendario sin ceder en la lucha por el triunfo y la hegemonía de Mercedes.

Además, Hamilton asciende al segundo puesto de la lista de campeones de la Formula Uno al superar al legendario piloto argentino Juan Manuel Fangio. Se queda a uno de empatar con el más laureado de la historia, el alemán Michael Schumacher.

Los anteriores títulos conseguidos por Hamilton fueron en el 2008 con la escudería de McLaren, y 2014, 2015, 2017 y 2018 con Mercedes.

Hamilton se aseguró el título cuando aun faltan otras dos carreras por disputarse: los grandes premios de Brasil y Abu Dabi

Tras asegurarse el segundo puesto en la clasificación, Bottas dijo: "Es una buena victoria. Me he sentido muy bien desde ayer en el auto. Teníamos un ritmo fuerte. Lo único en lo que podía hacer era concentrarme en ganar, pero no era suficiente para el título".

Tercero en el podio fue Max Verstappen, que comentó: "No funcionó hoy. Hicimos lo mejor que pudimos. Hoy fueron un poco más rápidos. Para nosotros fue una carrera muy buena en la que tuvimos un ritmo decente. Traté de atrapar a Lewis, pero esa bandera amarilla en la recta posterior significaba que no podía usar el DRS, así que podría haber quedado en segundo lugar. Hamilton es muy impresionante. Simplemente fenomenal, con un gran equipo detrás de él".

El tailandés Alexander Albon, de Red Bull, remontó desde las últimas posiciones a las que quedó relegado tras un toque en la primera vuelta con el español Carlos Sainz (McLaren) -al final octavo en su centésima carrera-, para ser quinto.

El australiano Daniel Ricciardo (Renault) ocupó el sexto puesto, seguido por el británico Lando Norris y el español Carlos Sainz, ambos del equipo de McLaren, que ocuparon el séptimo octavo puesto, respectivamente. El alemán Nico Hulkenberg (Renault) acabó noveno y el mexicano Sergio Pérez, de Racing Point, realizó una gran carrera para entrar en los puntos al acabar décimo a pesar de salir desde el pit lane por irregularidades del pesaje en la segunda tanda de entrenamientos libres.

El gran perdedor fue el piloto alemán Sebastian Vettel, de la escudería Ferrari, que salió en la primera línea de la parrilla tras haber hecho el segundo mejor tiempo en la sesión de clasificación, pero en la novena vuelta se tuvo que retirar al romperse la suspensión trasera derecha de su monoplaza y tener problemas de control en la curva 11 y 12 del segundo sector de la pista, donde quedó parado.