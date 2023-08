¿Ha muerto el fútbol? Gabri Veiga fichará por el Al Ahli

La liga de fútbol de Arabia Saudí parecía una broma para los europeos hace unos meses. El retiro soñado para algún jugador que quería bañarse en billetes y poco más. No obstante, esta ventana del mercado de fichajes lo ha cambiado todo.

El dinero saudí ha irrumpido con fuerza y ha conseguido atraer a estrellas como Neymar, Benzema, Mané, Jota, Mendy o Mahrez. Sin embargo, y atendiendo a la información adelantada por el periodista Fabrizio Romano, en las próximas horas se producirá una incoporación completamente inesperada: Gabri Veiga.

EXCLUSIVE: Gabri Veiga to Al Ahli, here we go! Bid accepted by Celta, player also said yes 🚨🟢🇸🇦



Coach Jaissle was crucial for Veiga to accept.



Al Ahli sign their secret top target.



Saudi side want to invest on world best talents — and now they also got the gem Gabri Veiga. pic.twitter.com/8xfOMyiUTS