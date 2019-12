Guti reniega de Guti: "Me gustaría que me llamasen José María Gutiérrez"

José María Gutiérrez 'Guti' fue uno de esos jugadores que portaban magia en sus botas. Sin embargo el ex del Real Madrid quiere marcar una línea divisoria entre su etapa como futbolista y como entrenador.

En la última rueda de prensa que ha ofrecido como técnico del Almería, ha dejado claro que ya no quiere ser llamado "Guti", ahora prefiere que se refieran a él como "José María Gutiérrez".

Esta decisión ha sido tomada con humor por parte de los usuarios de Twitter, que han decidido desencadenar una avalancha de memes al respecto.

Uno de los primeros en lanzar la piedra fue el programa de La Resistencia. El resto de 'tuiteros' hicieron también su magia una vez más.

Seguimos llamando Pryca a Carrefour y este quiere que no le llamemos Guti. https://t.co/GdJvodBPdq

Guti: Me gustaría que me llamaran José María Gutiérrez, no Guti.

Twitter: Vale, Guti pic.twitter.com/X5coEilMaM