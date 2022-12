Gustavo Dacal, ingresado nun hospital de México por unha grave infección bacteriana

Gustavo Dacal permanece ingresado nun hospital de Veracruz (México) aqueixado dunha enfermidade pouco habitual que deteriora os nervios da columna vertebral. O exatleta pontecaldelán está á espera dunha intervención cirúrxica para identificar con exactitude cal é a bacteria que orixina a súa doenza e poder comezar o tratamento. Actualmente, Dacal atópase ingresado no Hospital de Beneficencia Español da cidade mexicana. Para este domingo á tarde-noite, hora española, está prevista a terceira operación do adestrador e ex-atleta pontecaldelán na última semana.

O contratempo comezou o pasado sábado 10, cando ingresou na Clínica San Luis con febre elevada. A primeira diagnose apuntaba a dengue, contaxiado por unha picadura de mosquito. A infección do dengue derivou nunha apendicite aguda e un megacolon que requeriron de cadansúa operación.

Así e todo, o pasado mércores, os doutores detectaron a doenza máis seria que afectaba ao paciente: a espondilodiscite infecciosa. O mal, de carácter raro, deteriora os nervios da columna vertebral e pode xerar serios problemas de mobilidade como os que afectan arestora a Dacal, que perdeu os movimentos das súas extremidades inferiores. A afección require unha actuación o máis dilixente posible para intentar evitar danos maiores e a perda definitiva da mobilidade do tren inferior, risco ao que se enfronta Dacal se os doutores non son quen de obrar a tempo. Aínda que feble e nun estado de prognóstico reservado á espera da seguinte operación, o deportista permanece consciente no centro de saúde no que se atopa actualmente.

O caldelán, que traballa para o Instituto Veracruzano do Deporte desde hai xa algús anos, enfróntase a unha complicada situación económica, xa que carecía de seguro para costear os gastos médicos. A súa familia e os seus amigos de España están a xestionar a situación e fixéronse cargo economicamente das primeiras intervencións. Ese grupo de chama á prudencia á hora de levar a cabo a colaboración, despois de que saísen publicados algúns números de conta para captar colaboración económica. Fontes dese colectivo de persoas aclaran que cando se requira colaboración cidadá cun crowfunding informarán puntualmente a través dos medios de comunicación ou vías oficiais en Galicia.

Dacal contou en todo momento co apoio dos seus amigos, familiares e da súa parella, así como do seu grupo de traballo e de atletas en México.