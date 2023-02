Gustavo Dacal ya está en Galicia

El exatleta Gustavo Dacal, diez veces campeón de España de lanzamiento de jabalina, aterrizó en Galicia este martes para seguir en el Complejo Hospitalario de A Coruña el proceso de recuperación de una grave enfermedad que contrajo en México con el objetivo de tener la "mejor calidad de vida" posible después de haberse visto cerca de la muerte.

Dacal estuvo dos meses hospitalizado en un centro de Veracruz (México) tras haber contraído dengue por la picadura de un mosquito y su estado de salud empeoró poco después con una apendicitis y una espondilodiscitis, una infección en el cuerpo vertebral que le ha afectado a la movilidad de las piernas.

"En México me salvaron la vida y me trataron muy bien, pero aquí hay más medios y posibilidades de tener una recuperación óptima", indicó en el Aeropuerto de Alvedro, donde fue recibido por familiares y amigos.

Allí, desde la camilla en la que fue trasladado por personal sanitario, se reencontró con su madre, que le dio la bienvenida a su tierra.

"Gracias a todo el mundo por la difusión, ayuda y el apoyo recibido. Estoy con ganas de iniciar este proceso para recuperarme", señaló Dacal.

Recordó que "ahora queda otro trayecto igual o más duro" que el que vivió en México, pero que afronta "con muchas ganas, con voluntad de volver" y de recuperarse.

Gustavo Dacal a su llegada de México. MONCHO FUENTES

Para él, estar de nuevo en Galicia es, ya de por sí, un éxito por la gravedad de su dolencia: "Estuve cerca de no estar aquí, y no me refiero al tema administrativo", afirmó.

Dacal explicó que su lesión medular es "atípica" porque no se produjo por traumatismo. "Un estafilococo se introdujo en mi cuerpo y complicó el intestino delgado y el grueso, con cuatro cirugías en diez días. Ahora se trata de trabajar día a día para ver hasta dónde podemos llegar", valoró.

Su objetivo, dijo el de Ponte Caldelas, es "tratar de volver a tener una calidad de vida lo mejor posible", pero no se marcó plazos. "No hay fecha ni pronóstico de cómo o cuándo. El primer asalto lo libramos, fue duro. Fueron seis u ocho semanas de sufrimiento", relató.

A medio plazo, la "idea" de Gustavo Dacal "es seguir en el deporte de una manera o de otra" y para ello contará con el apoyo de su familia, a la que había visitado solo "tres o cuatro veces" en Galicia en los diez años que estuvo en México.

A ese país se había trasladado después de retirarse como atleta profesional para iniciar su carrera como entrenador.

Tras haber contraído dengue, la familia de Dacal tuvo que realizar varias acciones para recaudar dinero con el que costear su tratamiento y la Xunta de Galicia abonó su repatriación para que siga su recuperación en la unidad de lesiones medulares del Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC)