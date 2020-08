El Grupo El Progreso y el Pescados Rubén FS renuevan su convenio de colaboración

La relación que une a El Progreso y al Pescados Rubén Burela FS se consolida. Por tercer año consecutivo, la presidenta de este medio de comunicación, Blanca García Montenegro, y el presidente del club de fútbol sala, Manuel Blanco, sellaron la renovación del acuerdo de colaboración entre ambas entidades. La primera vez que se firmó el acuerdo fue en 2018 y ambos representantes cuentan con que esta relación se mantenga a lo largo de muchos años.

Para la presidenta del Grupo El Progreso, García Montenegro, "é un orgullo poder colaborar cun club como o Pescados Rubén Burela FS que logrou tantos éxitos a pasada tempada", comentó, y alabó el trabajo que están haciendo desde la empresa mariñana "que é líder no mundo no sector do pescado".

Para el presidente del conjunto naranja, la firma del convenio es motivo de "satisfacción porque estamos moi contentos con esta colaboración entre as dúas entidades", subrayó. "Intentamos poñer no mapa ao deporte mariñán e a provincia de Lugo", recalca, y añade que "pelexaremos por repetir os éxitos da pasada tempada. Vamos loitar por todos os títulos co equipo femenino, que para iso está construido", señaló el presidente de la entidad deportiva.

El conjunto mariñano logró con el primer equipo femenino ganar la Liga a finales de junio en Málaga ante el Alcorcón FSF, pero también se hizo con la Supercopa de España en septiembre frente al Futsi Atlético de Madrid y logró el título internacional de la Recopa en Milán. Pleno de títulos en la temporada 2019/20.

"Con respecto ao equipo masculino intentaremos pasar menos apuros que a tempada pasada e para iso reforzamos a plantilla, por circunstancias coa xente de Galicia, para intentar quedar o máis arriba posible", advirtió el máximo mandatario del club mariñano. La firma del convenio de colaboración tuvo lugar en la sede de El Progreso en Burela.