Grosjean sobrevive a un escalofriante accidente en la Fórmula 1

El francés Romain Grosjean (Haas) sufrió este domingo en el GP de Baréin un escalofriante accidente, del que salió vivo de milagro. Al tocarse con el Alpha Tauri del ruso Daniil Kvyat, el galo –que no sufre lesiones mayores salvo quemaduras en manos y tobillos– se estrelló contra la barrera y destruyó de forma espectacular su monoplaza, que se incendió. La prueba se interrumpió de forma inmediata, con bandera roja;

Durante unos instantes se llegó a temer lo peor en Sakhir, ya que la realización de televisión no ofrecía la repetición del accidente, del que en directo se había apreciado que el coche de Grosjean estaba envuelto en llamas.



Más adelante se vieron las imágenes del galo, consciente y sin aparentes problemas, en el coche médico. Con lo cuál se recuperó cierta calma en el circuito de Sakhir.

No obstante, el visionado de la evacuación del francés, que durante unos segundos estuvo ardiendo dentro del cockpit de un coche partido literalmente en dos, fue igualmente escalofriante.

I have no idea how Grosjean is alive right now pic.twitter.com/hIVkqK4nx1