Gritos de "Quique vete ya" en el cuarto partido de Setién en el Villarreal

El entrenador del Villarreal, Quique Setién, dijo este domingo, tras perder en el Ciutat de València ante el Mallorca (0-2), que entiende el enfado del público –que gritó "Quique vete ya" en su cuarto partido al frente del equipo– por los resultados y el juego, pero le pidió paciencia. Desde su llegada en sustitución de Emery suma un empate y tres derrotas.

"Entra dentro de lo que viven los entrenadores. Seguramente tiene motivos para enfadarse y tengo que respetar su opinión. Entiendo que se enfaden y solo puedo pedirles paciencia y fe, como la tengo yo. Vamos a tener un parón tras esta semana que nos dará el margen de trabajar muchas cosas que no hemos podido", dijo Setién. "Está claro que no hemos hecho un buen partido. No hemos sido capaces de generar ocasiones pese a tener el control. Nos han penalizado un par de acciones donde deberíamos haber controlado mejor. En la segunda hemos estado más cerca del área, pero hemos concedido contras que nos han hecho daño", añadió.

Setién subrayó que lleva muy poco tiempo al frente del equipo, sin tiempo para entrenamientos de calidad. "No es una disculpa. No es fácil adaptarse a los cambios, con cosas diferentes a las que hacían. Eso requiere un tiempo que nos gustaría que fuera más rápido. Pero es un proceso en el que nos acompañan los resultados", indicó el entrenador del Villarreal.

"No me gusta suicidarme -prosiguió-, trabajo según mis convicciones y creo que ellos están convencidos. Saben que necesitan tiempo tras dos años haciendo cosas diferentes. Lo que planteamos no es fácil. La pena es no reforzarlo con buenos resultados. Pero lo haremos, no tengo dudas", aseguró.