Gómez Noya se anota la Challenge Cancún

El español Javier Gómez Noya, que se encuentra en México preparando los Juegos Olímpicos de Tokio, se ha impuesto este domingo en la Challenge Cancún.

El triatleta gallego, pentacampeón mundial y plata olímpica en Londres 2012, venció con una notable autoridad, con un crono de 03:46:36, con 04:01 de ventaja sobre el suizo Ruedi Wild. A 04:37 llegó a meta el estadounidense Andy Potts.

La prueba constó de 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 de carrera a pie.

AND THE WINNER OF @challengecancun 2021 IS @Jgomeznoya IN A TIME OF 03:46:36! Congratulations!!

