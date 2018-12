"No es buena noticia que esto sea noticia". Así se expresó Paco García, actual entrenador del Carramimbre Valladolid y ex del Breogán, cuando le preguntaron por el hecho de que el partido entre su equipo y el Tau Castellò, de LEB Oro, fuese arbitrado por tres mujeres.

🏀 ayer en el partido de #LEBOro entre el @CBCValladolid y @TAUCastello el equipo arbitral lo componían tres mujeres,

🎙️ no os perdáis por favor la respuesta de Paco García sobre ello, suscribo hasta la última coma,

👏🏼 GRANDE #PacoGarcía

📹 gracias a @OndaJovenRadio por el vídeo pic.twitter.com/z18A3izYgV — Rubén ® Manteca (@RubenManLar) 19 de decembro de 2018

En un discurso que circuló como la pólvora por las redes sociales, el entrenador pucelano insiste varias veces en que no considera noticiable que hayan pitado tres mujeres. "Han pitado tres árbitros. Y yo he protestado cuando tenía que protestar y ellas me han parado cuando me tenían que parar. Y han hecho un buen partido, como todos, con aciertos y con errores, como yo también me equivoco", abundó.

😁✊ Yasmina Alcaraz, Paula Lema y Elena Espiau se convirtieron, ayer en Pisuerga, en el primer trío de árbitras en dirigir un encuentro de #LEBOro.



¡Un placer asistir al primer paso de muchos hacia la IGUALDAD! @baloncestofeb



📸: Sergio Borja (@SergioBorja96) pic.twitter.com/C9iZz7THxl — Carramimbre CBCV (@CBCValladolid) 19 de decembro de 2018

García, padre de dos hijas, lamentó que no se pusiese "más énfasis en nuestras leyes en nuestros jueces, en que sinvergüenzas y malnacidos estén en la calle...". Y concluyó de forma tajante: "Han pitado tres árbitros. Y me niego a decir lo de árbitras y empezar con esa tontería del lenguaje tan de moda en los políticos".