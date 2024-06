La gallega Támara Echegoyen será abanderada de España en los Juegos Olímpicos

La regatista pontevedresa Támara Echegoyen y el piragüista balear Marcus Cooper Walz serán los abanderados de la delegación española en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París de este verano, que se celebra el próximo 26 de julio, según confirmó el Comité Olímpico Español (COE) este miércoles.

Támara Echegoyen, de 40 años, fue campeona olímpica en Londres 2012 en Elliot 6m junto a Ángela Pumariega y Sofía Toro y logró dos diplomas olímpicos -cuartos puestos- en Rio 2016 y Tokyo 2020 en 49erFX con Berta Betanzos y Paula Barceló, esta de nuevo su compañera en las aguas de Marsella en la misma clase.

Por su parte, el balear Marcus Cooper, de 29 años, logró el oro en Rio 2016 en la prueba de K1 1000 metros y la plata en Tokyo 2020 formando parte del K4 500 metros junto a Saúl Craviotto, Rodrigo Germade y Carlos Arévalo. En París repetirá en el K4 y doblará en el K2 500 junto a Adrián del Río.

Este palmarés ha hecho que Echegoyen y Cooper sean los mejores embajadores de El Corazón de España para la inauguración de Paris 2024, donde recogerán el testigo de la nadadora Mireia Belmonte y Saúl Craviotto, abanderados en la inauguración de Tokyo 2020 y mantienen la tradición iniciada en la anterior edición de los Juegos de que el Equipo Olímpico Español esté abanderado por una mujer y un hombre. En Londres 2008 el abanderado fue el palista cangués David Cal.

Támara Echegoyen y Marcus Cooper Walz, en la sede del COE este miércoles. EFE

La fórmula del abanderado mixto fue una de las apuestas del Comité Olímpico Internacional (COI) en la búsqueda de la igualdad de género en los Juegos Olímpicos y que en Paris 2024 será total con el 50 por ciento de participación de cada género.

La propuesta del presidente del COE, Alejandro Blanco, ha sido aprobada por unanimidad por los 32 presidentes que forman parte de la Junta de Federaciones Olímpicas y que se han reunido de forma extraordinaria este miércoles en la sede del organismo en Madrid para elegir a los abanderados de Paris 2024.

Echegoyen: "Es una motivación extra"

La regatista Támara Echegoyen reconoció este miércoles la "motivación extra" que le supondrá ser la abanderada en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París de este verano, que se celebra el próximo 26 de julio, y confesó que cuando vio la apertura de Barcelona 92 siendo niña decidió que "quería ser olímpica".

"Es una emoción extraña porque siempre es un secreto que hasta que se confirma pasa un tiempo y, en mi caso, es más una sorpresa. Me gustaría dedicar unas palabras a Maialen (Chourraut) porque ha ganado tres medallas en tres Juegos y cojo el relevo con gran orgullo", indicó en rueda de prensa en el COE en alusión a la renuncia de la palista vasca por calendario.

Támara Echegoyen indicó que en los Juegos los nombres de los deportistas pasan a un segundo plano, "desaparecen", para formar parte de un equipo. "Todo el país nos impulsa y es una motivación extra. Creo que hay que apretar y liderar a este gran equipo que se llama deporte español es un orgullo", celebró.

Calificó como "anecdótico" que la ceremonia de inauguración se celebre en el río Sena, en el agua, su medio natural. "Ser abanderada es una emoción nueva, que no la gestionas hasta que no te pasa, se asemeja un poco a subir a un podio olímpico, es una sensación única que te cuesta asimilar", recalcó.

La regatista repasó sus memorias olímpicas. "Mi primer recuerdo fue ver la inauguración de Barcelona 92 y la llama. Ahí decidí que quería ser olímpica. En Londres me di cuenta de que no todas las llamas se encendían igual. Estuve en dos inauguraciones y siempre me ponía la última a la izquierda, pero ahora no va a ser posible", bromeó.