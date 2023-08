Gabri Veiga, tras cerrarse su traspaso al Al Ahli: "Es una oportunidad única para mí"

El internacional sub-21 Gabri Veiga consideró "una oportunidad única" su fichaje por el Al Ahli de Arabia Saudí, una nueva etapa que afronta "ilusionado" después de haber cumplido su "sueño" de debutar en LaLiga con el Celta.

"Me voy con la ilusión de volver algún día a vestir la camiseta del Celta, que fue, es y siempre será mi casa. Hoy es un día muy especial, duro y difícil, pero también ilusionante", escribió en su carta de despedida.

El centrocampista, por el que el club saudí pagará alrededor de 36 millones, señaló que le espera una nueva etapa "cargada de retos e ilusiones" en un equipo en el que compartirá vestuario con algunos grandes futbolistas como Mahrez, Firmino, Roger Ibáñez o Mendy.

"Es una oportunidad única para mí", afirmó Gabri Veiga, quien está convencido de que su despedida del Celta, en el que llevaba desde los 13 años, "no es un adiós, es un hasta pronto".

El fichaje del ya exfutbolista celeste por el Al Ahli ha sido criticado por algunos compañeros de profesión, como el internacional alemán del Real Madrid Toni Kroos que lo calificó de "vergonzoso".

Además, entrenadores como el italiano Carlo Ancelotti o el mexicano Javier Aguirre también lamentaron la salida de Gabri Veiga. "No es posible que perdamos un valor como Veiga por ceros en la cuenta bancaria", criticó el actual entrenador del Mallorca, que fue más allá en su análisis: "Las salidas de estos chicos está debilitando a las ligas. Este jugador ¿qué progresión puede tener en Arabia? Yo he estado por esos lugares y es un fútbol menor".

El centrocampista gallego jugará las próximas tres temporadas en el Al Ahli, después de que el Celta y el club saudí cerraran este sábado el traspaso. "Gabri deja su casa, cuya puerta se le abrió y nunca se cerrará, para emprender una nueva etapa en un equipo cargado de grandes jugadores con rutilantes trayectorias en el fútbol europeo", destaca el club que preside Carlos Mouriño.

