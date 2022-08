Futre: "Me he llevado tarjeta amarilla, pero no me voy a llevar la roja"

El pasado domingo, el exinternacional portugues Paulo Futre tuvo que ser ingresado tras sentirse mal durante el funeral de su madre. Aunque medios locales apuntaron en un primer momento que había sospechas de un derrame cerebral, después informaron de que el portugués sufrió un infarto y tuvo que ser sometido a un cateterismo.

Este lunes, el que fuera extremo del Atlético de Madrid quiso tranquilizar a la gente. Se ha dejado caer por Instagram para asegurar que "lo que ha pasado es que me he llevado tarjeta amarilla, pero no me voy a llevar la tarjeta roja, porque voy a dejar de fumar. No tengo otra".

Futre, de 56 años, también agradeció "todo el cariño" recibido en las últimas horas, tras conocerse la noticia sobre su estado de salud, y mandó "un millón de gracias y un abrazo".

El exjugador, a su vez, dejó unas palabras a los aficionados atléticos: "Para los colchoneros, ya pedí un pijama con las rayas rojas y blancas, vamos a ver si me lo consiguen", dijo entre risas.

Futre, 41 veces internacional con Portugal, jugó en la delantera del Atlético de Madrid en dos etapas, una entre 1987 y 1993 y otra en 1997 y tras retirarse también ejerció como director deportivo del club.

También jugó en los tres "grandes" del fútbol portugués -Sporting, Oporto y Benfica-, en el Olympique de Marsella, el Reggiana, el Milan, el West Ham y el Yokohama Flügels.