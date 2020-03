Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), afirmó este martes en rueda de prensa que todos los clubes no profesionales que dependen de su organismo tendrán asegurados sus ingresos económicos comprometidos para este curso. "Es importante garantizar el cien por cien de las ayudas de este año y las de la temporada que viene. Si esta se alarga, la siguiente será más corta, pero los emolumentos serán los proporcionales. Hemos pasado de 30.000 euros a balones y viajes en Tercera, a 50.000 euros. En Segunda B, hasta los 130.000 euros. Garantizamos 100 por cien ayudas y no hay que tener incertidumbre", declaró.

Rubiales reconoció que es "cierto" que muchos clubes humildes de España están pendientes de las subvenciones de la RFEF porque cubren gran parte de su presupuesto, pero insistió en que todos cobrarán las cantidades económicas presupuestadas. "Somos la única federación de España sin subvención pública. Tenemos que trabajar muy duro con competiciones, con el marketing, con los departamentos y con una tesorería férrea con equilibrio austero para los gastos y los resultados. Eso ha hecho posible ajustarnos a lo que había y dar dinero a los clubes humildes", comentó.

Aboga por acabar las competiciones antes o después del 30 de junio

En contraste, resaltó cómo es el sistema económico de LaLiga, presidida por Javier Tebas, y destacó que su presupuesto procede en gran parte de los derechos televisivos de los clubes. En ese aspecto, criticó la gestión del presidente de LaLiga. "No han asegurado una cantidad de cientos de miles de millones de euros y lo han puesto en riesgo. Ellos, teniendo todos los huevos en la misma cesta, tenían que haber asegurado el dinero de los clubes. Eso puede crear problemas", comentó.

"LaLiga es un ente que se dedica a vender derechos televisivos de los clubes. Nosotros tenemos bajo nuestro paraguas a clubes que sus derechos no tienen valor (económico). Captamos fondos para subvencionar a estos clubes. Una entidad vende un producto que no es suyo. Nosotros buscamos riquezas para dársela a los pobres", indicó.

"Si el 88 por ciento de su riqueza (de LaLiga) está basado en la televisión, ¿cómo es posible que ahora se quede una incertidumbre Y que no se asegure eso? ¿Cómo es posible que un gestor no haya asegurado el 90 por ciento de sus ingresos? En una multinacional estaríamos hablando de una decisión clara sobre el responsable de esta venta", añadió.

El tema de las elecciones es secundario. Es lo último de la fila. Trabajamos en la continuidad de las competiciones. Después, plantearemos si se convocan o no

Después de destacar que el formato de la Supercopa de España y de la Copa del Rey ha "salvado a los humildes", habló sobre la posibilidad de que algunos clubes no profesionales hagan Ertes a sus trabajadores y transmitió su preocupación al respecto. "En el fútbol también lo puedan pasar mal. Pero hoy tengo que decir que estén tranquilos porque el dinero de los clubes está seguro. Hemos trabajado con muchas trabas y gracias a la Supercopa, Copa del Rey y a selección, clubes modestos tienen garantizados ingresos", explicó.

"Los Ertes son una cuestión laboral, sindical y patronal. Si quieren que estemos, estamos dispuestos a participar en las conversaciones. Pondré encima de la mesa flexibilizar aquellos pagos posteriores al coronavirus. Preferimos que se paguen cantidades aplazadas a despidos a futbolistas. Es un problema entre clubes y futbolistas, y si quieren que aportemos, estamos dispuestos a participar", culminó.

Luis Rubiales aboga por terminar las competiciones "antes o después del 30 de junio" para hacer justicia con los clubes, sin valorar las distintas opciones que se han puesto encima de la mesa. El máximo mandatario de la RFEF declaró que la institución que preside no baraja apostar por ninguno de los tres escenarios que se habían planteado para terminar los torneos: finalizar en el estado que estaban las clasificaciones antes del parón, dar por nula toda la temporada o retrotraerse a mitad de competición.



"Consideramos una injusticia terminar con la clasificación como está ahora. Sería una tremenda injusticia. Es casi imposible asegurar que la clasificación que hay ahora será la misma que a final de temporada. Otros hablaban de dar por nula toda la temporada. Vamos a defender que no. El tercer escenario era retrotraerse a mitad de competición. Eso no lo avalaremos. Sería premiar a alguien que tenía una posición hace muchas jornadas y está fuera de lugar", afirmó.



"Nuestra opción única es terminar la temporada. Antes del 30 de junio, perfecto. Después, perfecto, garantizaríamos la justicia. Si no quedan fechas, hay que hablar de playoff o de otro tipo de formulas, pero con consenso. Es la única fórmula para que todos los clubes compitan en igualdad", apuntó.