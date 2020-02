El fútbol femenino presenta su primer convenio colectivo

Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, declaró este miércoles que la firma del primer convenio de fútbol femenino supone "un acto histórico" que fija un "punto de partida para que siga creciendo" este deporte en España.

Un día después de ratificado el primer convenio colectivo de fútbol femenino por amplia mayoría -diez votos a favor, dos abstenciones y dos en contra-, Irene Lozano recibió en la sede del CSD a las partes firmantes del acuerdo.

La suscripción del texto acordado el pasado 20 de diciembre con los sindicatos Afe y Futbolistas ON se produjo una vez hallada la viabilidad para asumir las condiciones pactadas. Esto es, 16.000 euros brutos anuales por jugadora para contratos a tiempo completo y 12.000 euros brutos anuales para contratos a tiempo parcial.

Para que la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) pudiera acometer la firma del primer convenio colectivo de las futbolistas de la Primera División fue necesaria la aportación de Mediapro, que ofertó a los clubes la cantidad de dinero que necesitaban.

"Es un día histórico porque este convenio es muy importante para las jugadoras que han estado preocupadas con su futuro. Es importante además para todas las mujeres españolas porque cuando un grupo avanza una lo hacen todas", dijo Lozano, que destacó que el convenio supone un "punto de partida, no de llegada".

"Los objetivos son seguir creciendo, que haya más partes involucradas, más mejoras y más actores. Creo que este convenio es esencial y por eso también quiero dar las gracias por el trabajo que hizo el equipo anterior dirigido por María José Rienda", confesó Lozano, que no entró a valorar la ausencia del sindicato Afe en el CSD. ,"No tiene explicación. Estuvieron aquí el lunes y sé que son días complicados, pero no tiene relevancia", señaló.

Presentación en el Congreso

La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF), junto a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y los demás sindicatos principales, presentaron por la tarde el convenio en el Congreso de los Diputados de Madrid.



Rubén Alcaine, presidente de la ACFF, ha sido el primero en tomar la palabra tras la presentación a los medios en un evento dirigido por Meritxell Batet, presidenta del Congreso. "Es un motivo para estar orgulloso. Han sido muchísimos meses trabajando en este convenio. Quiero agradecer su labor a los clubes, a todos los compañeros y también al sindicato", ha comentado Alcaine.