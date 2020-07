Else mostró dispuesto a poder jugar su partido suspendido contra el"desde este domingo 2 de agosto" silas pruebas del coronavirus siguen dando un resultado negativo."El CF Fuenlabrada ha comunicado a las instituciones competentes que, si losen los test que se vienen arrojando se mantienen hasta el jueves, su plantilla estará en condiciones aptas de jugar el partido aplazado ante el RC Deportivo de La Coruña desde este domingo 2 de agosto", señaló el club en un comunicado.El equipo madrileño recalcó que, pese a informar el pasado domingo que "no se hallaba en disposición de hablar de fechas ya que se encontraba en una situación de incertidumbre", estos últimos resultados de las pruebas y el que "la evolución en los últimos cuatro días ha sido muy buena", les hace ahora afrontar "con ilusión el final de esta temporada".El CF Fuenlabrada no pudo jugar el lunes 20 de julio enante el Deportivo su último partido de, en el que se jugaba la sexta plaza de acceso al 'playoff' de ascenso, por la aparición de más de una veintena de casos positivos por coronavirus y actualmente la expedición se encuentra confinada desde ese día en un hotel de la ciudad herculina.