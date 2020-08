Fran y Valerón vuelven al Dépor: "Se cumple un sueño"

El Deportivo ha presentado este martes a sus exjugadores Juan Carlos Valerón como entrenador del filial, que competirá en Tercera División, y Fran González como responsable del fútbol formativo, dos incorporaciones con las que su presidente, Fernando Vidal, consideró que "se cumple un sueño".

"Es un día diferente, grande para el deportivismo, se cumple un sueño para muchos deportivistas, incorporar a dos leyendas de nuestro club para el trabajo en la cantera", indicó el dirigente del conjunto coruñés en su intervención ante los periodistas junto a los dos exfutbolistas blanquiazules.

Valerón, que regresa al Deportivo tras haber defendido la camiseta blanquiazul entre los años 2000 y 2013, no ocultó su "alegría e ilusión" por volver a la entidad deportivista, que ha descendido a Segunda B y pelea en los despachos por seguir en el fútbol profesional.

"Se ha podido llegar a un acuerdo, saben que por mi parte hay siempre una gran predisposición y, en esta situación, mucho más, para estar aquí y ser parte de este proyecto, que es muy bonito. Espero hacerlo lo mejor posible para ayudar al club", comentó el excentrocampista.

"No han puesto ningún problema sobre si el Deportivo tendrá el escenario de Segunda o Segunda B. Han antepuesto sus ganas e ilusión de ayudar al Deportivo"

Fran, que debutó con el Deportivo a finales de los 80 y defendió al club hasta 2005, cuando se retiró, se mostró también "encantado" por volver a su "casa".

"He estado 18 años en el club, vivió una etapa maravillosa como jugador y ahora vuelvo en una etapa de mucha dificultad, que me recuerda a la de mi debut con el Dépor. Me hace mucha ilusión y espero aportar muchas cosas para que el día de mañana salgan muchos jugadores de la cantera", indicó.

Vidal aseguró que los dos antepusieron "su deseo de estar en este club" a las condiciones económicas, que, dijo, "ni siquiera han sido discutidas".

"No han puesto ningún problema sobre si el Deportivo tendrá el escenario de Segunda o Segunda B. Han antepuesto sus ganas e ilusión de ayudar al Deportivo en un momento de total dificultad, han puesto toda la carne en el asador para estar con nosotros. Han dado este paso de manera valiente, estemos donde estemos", comentó.

Fran apuntó que lo primero que hará es "un buen análisis de lo que ocurre" en el Deportivo, aunque ya ha hablado al respecto con Albert Gil, principal ejecutivo del área deportiva. "Tenemos claro lo que queremos, hacer cambios en donde vemos cierto déficit y que los chicos lleguen en las mejores condiciones cuando tengan 17-18 años para estar en el primer equipo", sostuvo.

"Es un proyecto nuevo, apostar por los jóvenes y que desde arriba se les dé esa oportunidad para que puedan debutar en el primer equipo"

Valerón señaló que el Deportivo pondrá en práctica "una apuesta decidida por la cantera" y por eso han vuelto los dos exjugadores. "Nos gusta el proyecto y nos gusta estar presentes y ayudar en lo que podamos con nuestra experiencia y conocimiento", declaró.

Además, recordó que tanto él como Fran han estado "en situaciones difíciles" en su carrera, en su caso con la UD Las Palmas en Segunda B, y consideró que "el club tiene muy clara la línea a seguir". Fran precisó que "como la gran apuesta del club es el fútbol base, prácticamente no afecta" a la base saber si el primer equipo jugará en Segunda o Segunda B.

"Es un proyecto nuevo, apostar por los jóvenes y que desde arriba se les dé esa oportunidad para que puedan debutar en el primer equipo", indicó.

El excapitán del Deportivo señaló que el Fabril, filial deportivista, inicialmente no entraba en sus competencias, pero ahora el club va en una dirección en la que el segundo equipo pueda depender "del fútbol base para dar continuidad a los chavales".

Por otra parte, recordó su trabajo en las categorías inferiores del Manchester City y dijo que le gusta "cómo tenía todo montado" el conjunto inglés, del que intentará trasladar algo al Deportivo. "El único problema es que allí económicamente tienen unos medios brutales y aquí tienen que acomodarse a la situación. Pero es algo similar a lo que tenemos pensado", concluyó.