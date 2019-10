El fiscal rebaja a dos años y medio la petición de cárcel para Xabi Alonso

El fiscal ha rebajado en el juicio a dos años y medio la petición inicial de cinco años de cárcel para el exfutbolista Xabi Alonso por defraudar supuestamente a Hacienda dos millones de euros durante los ejercicios de 2010, 2011 y 2012, años en los que era jugador del Real Madrid.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio a Xabi Alonso, a su asesor fiscal, el abogado Iván Zaldúa, y a Ignasi Maestre, el entonces administrador de una sociedad radicada en Madeira (Portugal), a la que el primero cedió sus derechos de imagen en 2009 cuando estando en el Liverpool recibió la oferta para fichar por el Real Madrid.

Para cada uno de ellos el fiscal ha rebajado a dos años y medio su petición de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública al aplicar la circunstancia atenuante de reparación del daño al haber pagado la cuota supuestamente defraudada más los intereses antes de que fueran requeridos tras la reapertura de esta causa, que en su día había sido archivada.

"Estoy tranquilo. Cuando la sentencia sea absolutoria, estaré contento"

"Estoy tranquilo. Cuando la sentencia sea absolutoria, estaré contento. No es una cuestión de dinero", ha explicado el exfutbolista: "Yo, siempre que me lo han requerido, he depositado el dinero pero con el propósito de demostrar mi inocencia".



El exjugador, campeón del mundo con la selección española en 2010, afirmó que "Hacienda hace su trabajo" y que no se siente "perseguido": "Está siendo un proceso largo, y eso cansa, pero a pesar de la duración, tengo confianza en la absolución", afirmó.



"No me interesa sentar precedentes, cada caso es muy diferente", aclaró. Su único objetivo es "demostrar que se ha hecho todo en amparo de la ley" y que ha "cumplido" con todas sus obligaciones.