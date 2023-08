Filtran un vídeo de la reacción de Jenni Hermoso y sus compañeras al ver el beso de Rubiales

La guerra de vídeos por la polémica del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso continúa. Tras el episodio del podio, en el que la RFEF trató de hacer ver con cuatro imágenes que la jugadora había aupado al presidente de la Federación, después llegó una grabación en la que parecía todo lo contrario: que el mandatario suspendido saltaba sobre la internacional española.

Este martes hay nueva entrega al filtrarse un vídeo de la celebración de las jugadoras en el autobús apenas dos horas después de proclamarse campeonas del mundo. En su cuenta de Instagram, Alvise Pérez muestra la reacción de Hermoso y sus compañeras al ver las imágenes del beso de Rubiales en el podio. Entre carcajadas se escuchan gritos de "beso, beso" o "presi, presi".

El vídeo que desmonta la versión de Rubiales

Luis Rubiales lo tenía claro: "Ella —por Jenni Hermoso— fue la que me levantó a mí del suelo y casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos (...) me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti, me contestó eres un crack y yo le dije ¿un piquito? Ella dijo, vale. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo".

Pues aquí está el vídeo que demuestra que la @rfef miente y que es Luis Rubiales el que saltó sobre Jennifer Hermoso antes de besarla en la boca. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que va a ofrecerle acciones para denunciar la agresión machista.

No obstante, en las últimas horas ha salido a la luz un vídeo que capta el momento desde una perspectiva en la que se puede ver que sería Luis Rubiales el que salta sobre la jugadora.