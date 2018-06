Figo, sobre Cristiano Ronaldo: "El Real Madrid es el mejor equipo para jugar"

Luis Figo analizó la situación de su compatriota Cristiano Ronaldo y aseguró que el Real Madrid es "el mejor equipo para jugar".

Figo, en una entrevista concedida a Laureus, afirmó que la situación en la que está envuelta la estrella de Portugal depende de una "decisión personal". No obstante, señaló que, a pesar de lo que él (Figo) piense no importa, el club merengue "es el mejor para jugar".

"El Real Madrid, si juegas allí por mucho tiempo, es el mejor equipo para jugar. Y luego, si él se siente reconocido o no, si se siente mal o no, si se siente satisfecho, si se siente bien entonces esa es la pregunta que tiene que responder", señaló.

"Cristiano Ronaldo no neceista hacer una buena Copa del Mundo para ser recordado"

Además, declaró que Cristiano Ronaldo no necesita hacer una buena Copa del Mundo para que sea recordado como un buen jugador porque cree que el futbolista del Real Madrid ya está "haciendo historia en el fútbol".

"Lo que ha logrado es muy, muy difícil de lograr. Entonces creo que será recordado por todo este tipo de cosas que ya ha hecho y espero que siga haciendo en el futuro", agregó.

Messi y Cristiano son los dos mejores

Asimismo, preguntado por si Cristiano es el mejor jugador del mundo en estos momentos, Figo aclaró que esa calificación, dependiendo de la temporada, la pueden recibir o el jugador portugués o Lionel Messi.

"Creo que es entre él y Messi. En los últimos diez años han sido considerados los mejores futbolistas del mundo, por lo que depende un poco del tipo de temporada y del rendimiento que tengan individual y colectivamente. También de lo que gane el equipo. Entonces sí, este año fue Ronaldo. El próximo año tenemos que esperar para ver. Depende de lo que hagan en la Copa del Mundo también", declaró.

Figo también se refirió a la salida de Zinedine Zidane del banquillo del Real Madrid e informó de que la decisión del técnico francés fue una sorpresa "para todos" y más después de ganar la Ligas de Campeones.

"Es una decisión personal. Pensó que era la decisión correcta para él y para el club. Y la tomó. No sé por qué. No he hablado con él, pero creo que sentía que era la mejor decisión para el futuro del club".

Saber administrar el vestuario, un requisito indispensable en los clubes modernos

Además, resaltó que el nuevo entrenador del Real Madrid tendrá que tener, entre otras cualidades, la de "saber administrar un vestuario", algo que es indispensable en todos los clubes de hoy día, recordó.

"Debes saber que el club es especial y por supuesto, debes conocer a los jugadores y la Liga. Y creo que lo más importante es ser una persona tranquila, una persona sensible. Creo que esas son las cualidades", manifestó.

De Portugal explicó que después de ganar la Eurocopa de Francia 2016, tiene un equipo "consistente" que no recibe muchos goles y con una mezcla de jugadores jóvenes y experimentados que juegan en los mejores equipos del mundo. Y, entre ellos, destacó a Cristiano, uno de los "mejores" del planeta y muy "importante" para su equipo y país.