Ferrol rompe el acuerdo para jugar la fase la fase de ascenso al jugar el Rácing en Vigo

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha anunciado este martes la ruptura del acuerdo con la Real Federación Gallega de Fútbol por el cual el Concello iba a apoyar con 30.000 euros la celebración en Galicia de la fase de ascenso a LaLiga Smartbank tras confirmarse que el Racing de Ferrol-Nàstic se jugará en Vigo.

En rueda de prensa, ha mostrado el "descontento" del consistorio tras la asignación, conocida este lunes. Así, ha señalado que se "está incumpliendo un compromiso" federativo.

El regidor ha declarado que se reunió con el presidente de la federación gallega, Rafael Louzán, en presencia del presidente del club ferrolano, José María Criado, para que la ciudad fuese sede de la fase de ascenso. De este modo, ha valorado el "incentivo" para la localidad, del que ha apuntado que rondaría "el millón y medio de euros" por la afluencia de seguidores de equipos del resto de España.

Sin embargo, ha indicado que se acordó que el Racing "iba a jugar en su casa el primer partido e incluso el segundo".

"Nos desvinculamos totalmente de aquellas conversaciones para financiar una parte, se incumplió su palabra", ha advertido Mato.

El alcalde ha insistido en que la negociación derivó en comprometer "al 100 % que el Racing iba a jugar el primero en casa; es la condición que pusimos, era imprescindible".

En este sentido, ha afeado sobre los encuentros a disputar en A Malata que no "va a participar el Racing, sino un filial", por el Villarreal B, por lo que ha augurado que ese duelo "no va a tener el mismo impacto".

Ángel Mato ha detallado que los cuatro equipos que jugarán esta semana en Ferrol "solicitaron un número muy escaso de entradas y dos ya tienen el ascenso" garantizado, en referencia a Racing de Santander y Andorra, que disputarán la final de campeones.

Por ello, ha estimado que, en "estas condiciones, el Concello se desvincula de los acuerdos previos" y, aunque ha confirmado que se pondrá "a disposición el estadio", no se sustanciará la "aportación económica" programada.

El alcalde de Ferrol se ha confesado "tremendamente disgustado, engañado", y ha resaltado el diálogo en las últimas semanas con las peñas para desplegar actividades en la ciudad.

En todo caso, ha abogado por lograr que en Vigo "el Racing se sienta como en casa", pero ha afeado "intereses que desconozco, espurios; me siento maltratado". "No se puede maltratar a Ferrol de esta manera; sabíamos que a lo mejor el segundo sería en otro estadio, pero no, A Malata vetada para el Racing", ha criticado.

LA XUNTA PIDE LA INTERCESIÓN DE LA RFGF. La Xunta de Galicia, por su parte, ha reclamado, a través de Consellería de Presidencia y Deporte, la intercesión de la Real Federación Galega de Fútbol para que el Rácing juegue su primer partido en la Malata.