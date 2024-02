Fallece el ourensano Miguel Ángel, exportero del Real Madrid, a los 76 años

Miguel Angel González Suárez, exportero internacional del Real Madrid en la década de los años 70 y 80, ha fallecido este martes a los 76 años de edad, víctima de una esclerosis lateral amiotrófica (Ela). El ourensano anunció que padecía esta enfermedad en diciembre de 2022.

En las 18 temporadas que jugó en el club madrileño (1968/1986), jugó 346 partidos y ganó ocho Ligas, cinco Copas de España, dos Copas de la UEFA y una Copa de la Liga. Además, fue Trofeo Zamora en la temporada 75-76. Con el combinado nacional fue internacional en 18 ocasiones, siendo el portero titular en el Mundial de Argentina de 1978 bajo las órdenes de Kubala.

Miguel Ángel, en la gala del Premio Ourensanía que recibió en 2017. EP

"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a su esposa, María del Pilar, a su hijo Miguel Ángel, a sus nietos Daniela y Mauro, a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos", ha expresado la entidad blanca en un comunicado.

El 17 de diciembre de 2022 Miguel Ángel desveló a través de EFE que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Desde entonces, en sus pocas apariciones públicas ha apoyado la lucha por encontrar una cura o la detención del proceso degenerativo, y la necesidad de un mayor apoyo gubernamental para la investigación de la enfermedad.

Arropado en todo momento por su familia y amigos, el hospital Gregorio Marañón trató desde primer momento una enfermedad que Miguel Ángel encaró siempre con entereza. "Sé lo que tengo, sé el camino que hay que recorrer y eso es lo que a mí me dirige y me da fuerza. Cuando pierdo esa fuerza me apoyo en el cariño de mi familia y de mis amigos", aseguró el legendario portero en una de sus últimas apariciones en un Foro Luis de Carlos de la Fundación Real Madrid.

"Es muy difícil quedarte con una sola cosa después de estar en una entidad desde los 20 años hasta que me jubilé. Haber llegado al Real Madrid para mi fue extraordinario y haber terminado mi carrera como trabajador también es extraordinario", confesó repasando su larga historia en la entidad madridista.