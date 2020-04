Fallece a los 73 años Goyo Benito, histórico defensa del Real Madrid

Goyo Benito, histórico central del Real Madrid durante trece temporadas, ha fallecido a los 73 años. El fútbol se ha unido este jueves en las muestras de pesar, para recordar y despedir a quien vistió la camiseta blanca en 420 partidos, la roja en 22 ocasiones y era referencia de los centrales de antes. Para muestra, su apodo: hacha brava.

Benito padecía alzhéimer y, según apuntan algunos medios, había dado positivo en coronavirus. En su despedida, han sido muchos los deportistas que han expresado muestras de pesar, desde Manolo Sanchís, Iker Casillas o Sergio Ramos hasta Juan Corbalán y Carlos Sainz.

El Real Madrid lamentó "profundamente" el fallecimiento de Goyo Benito, "una de las grandes leyendas" del club.

El club expresa "sus condolencias y su cariño y afecto a su mujer, Paula, a sus hijos, Patricia y Rubén, y a todos sus familiares y seres queridos", que hace extensivas a "los madridistas de todo el mundo".

El madridismo despide así a otro histórico en el día, un 2 de abril, en el que se cumplen 28 años del adiós de una leyenda como Juan Gómez Juanito.

Se cumplen 28 años del fallecimiento de Juanito, una de las grandes leyendas del @RealMadrid.#RealMadrid pic.twitter.com/S0bMnV7jwr — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 2, 2020

También la Federación Española de Fútbol mostró a través de un comunicado todo su apoyo a los familiares y seres queridos de Goyo Benito y mostró un "profundo pesar" por la pérdida del histórico central.

Perfil | Un central de los de antes

El fútbol despide este jueves a un defensa central de los de antes, vigoroso, contundente, expeditivo, a veces incluso demasiado, imprescindible en la historia de su club y componente de un grupo extinto de defensas, que ya no se pueden ver en el fútbol de la actualidad.



Nacido el 21 de octubre de 1946 en Puente del Arzobispo (Toledo), su raza, su corazón, su eficacia y hasta su dureza lo mantuvieron trece años en el primer equipo del Real Madrid, al que llegó con 17 años (de 1969 hasta 1982). Consiguió en ese tiempo seis ligas y cinco copas.



Rayo y debut madridista

Goyo Benito ​Militó en las categorías inferiores hasta que fue cedido al Rayo Vallecano para foguearse y de vuelta temporada y media después, y tras cumplir el servicio militar, pudo estrenarse con el primer equipo el 26 de octubre de 1969 de la mano de Miguel Muñoz. Curiosamente jugó como lateral izquierdo, por detrás de Paco Gento, al que el joven Goyo llamaba don Francisco. El Real Madrid venció por 1-2.



El atleta 'hacha brava'

Había llegado al club procedente del colegio Salesianos de Atocha, donde estudiaba Maestría Industrial. Allí había practicado también atletismo, jabalina --fue campeón de España escolar--, peso y altura. Esta última prueba le sirvió luego, en su carrera como futbolista, para disputar los balones de cabeza. Su salto era imponente y superaba habitualmente a los delanteros rivales.



Su fama motivó que incluso el narrador Héctor del Mar le pusiera el apodo de hacha brava, por el que pasó a la posteridad, sobrenombre por el que se había conocido también con anterioridad el argentino Rubén Marino Navarro.



Diez pasos por el quirófano

No rechazaba la pelea, física y verbal incluso, las 'triquiñuelas' tan comunes en una época sin el ojo acusador de la televisión, rápido en el cruce y firme por arriba y por abajo arriesgaba al máximo. Todo para defender su portería. Siempre al límite del reglamento. Pero curiosamente pese a esa leyenda que siempre le acompañó la valentía acabó con Benito diez veces en el quirófano, operado cinco veces de rodilla, dos de nariz y una de tibia.



22 partidos con la Roja

Como no podía ser menos, vistió la Roja, primero la de aficionados, luego la B y acabó en la selección absoluta. Le hizo debutar Ladislao Kubala el 9 de mayo de 1971 en Nicosia ante Chipre y acabó jugando 22 partidos, el último 29 de marzo de 1978 contra Noruega.



Y 420 con el Madrid

En total Benito disputó 420 partidos con el conjunto madridista. En 1970 se convirtió en el segundo jugador de la historia en recibir la Laureada del Real Madrid, su más alta distinción, tras José Martínez Pirri. Formó parte del proyecto de Florentino Pérez la primera vez que se presentó a la presidencia.