Fallece en un accidente Jordi Bongard, joven promesa del Möenchengladbach

El Borussia Mönchengladbach alemán ha informado este jueves de que el defensa de 20 años de su equipo sub-23 Jordi Bongard "falleció anoche en un accidente de tráfico".

"Hemos recibido esta terrible noticia esta mañana y estamos aturdidos. Nuestro más sentido pésame y nuestros pensamientos están con la familia de Jordi", señala el director deportivo del Borussia, Roland Virkus, en la web del club.

Borussia mourns the death of U23s player Jordi Bongard, who unfortunately died in a car accident last night. We would like to send our deepest condolences to his family and friends during this difficult time.



Jordi will forever be in our thoughts and in our hearts! 💚 pic.twitter.com/q0A6RqWiHk