Fali, jugador del Cádiz: "Me quedo en mi casa al mil por mil"

Rafael Fali Giménez, central del Cádiz, se mantiene firme en su decisión de no hacerse los test del coronavirus por "miedo" y para evitar que él y su familia tengan el riesgo de caer contagiados, por lo que asegura que mientras no haya un fármaco se queda en su casa al "mil por mil".

Fali, que no estuvo en la primera sesión de pruebas médicas que pasó la plantilla del conjunto gaditano el miércoles, se reafirmó en sus postulados en declaraciones a El Transistor de Onda Cero. "Tengo mucho miedo de salir de casa", aseguró el futbolista valenciano, de 26 años, quien explicó que no sale de casa para nada.

"Ya lo he dicho y me mantengo, tengo mucho miedo. No he salido ni con las niñas ni he paseado ni nada", apuntó Fali, quien explicó que está bien en casa, pese a que tan solo tiene "70 metros" y no es un chalet ni una mansión, poque ahí ni él ni su familia pueden coger el virus, comentó.

"He entrado en un miedo de locos. Estoy más tranquilo en mi casa", insistió Fali, que reiteró que sus test que se los hagan a quienes más los necesiten, así como aseveró que en el club saben de su pensamiento y su situación y que incluso si le llegara la nómina la devolvería: "Soy un tío de palabra y entendería perfectamente lo que me quisieran hacer".

En este sentido dijo que si la gente cree que lo hace porque se quiere ir a otro club o por otra cosa se está "equivocando": "Lo estoy haciendo por miedo y por proteger la salud mía y de mi familia. No me voy a exponer a ir a entrenar". Incluso llegó a señalar que prefiere sufrir "dos o tres meses y vivir el resto de mi vida bien".

"Hasta que no haya un fármaco, porque la vacuna tarda mucho" no saldrá ni volverá a la actividad, y es que consideró que según su opinión "hay mucho riesgo de que haya un rebrote" porque "está bajando la gente a la calle sin pasar test masivos".

"Mi decisión es esta, guardar la salud de mi familia y la mía. Me quedo en mi casa mil por mil", recalcó Fali, quien también admitió que el hecho de no volver le fastidia más que a nadie porque el hecho de subir a Primera con el Cádiz le cambiaría la vida.

"Lo que me puede joder, que un club el Cádiz, con la gente cómo me quiere aquí, lo que me gusta el fútbol, lo que he vivido, y que he renunciado a cosas, el presidente lo sabe y por eso me renovó cuatro años y se lo agradezco, que se vaya todo al carajo por este miedo, pero qué le voy a hacer.

Si tengo miedo tengo miedo. No he tenido miedo en mi vida a nada, que he jugado con un pie roto, he jugado con la frente reventada, con un isquio roto. Lo he hecho todo, he dado el mil por mil en Cádiz. Esto me ha superado a mí. Ojalá que mañana se me qitara este miedo, pero la salud de mi mujer y mis hijas van por delante de todo el dinero del mundo".

Por su parte, Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, reconoció que para él Fali es una persona que "está equivocado" y se lo dice todos los días, pero que "nadie puede dudar de que va de frente" y que no es "el típico que da su opinión para intentar crear una corriente y después se atrinchera en su traje de futbolista intentando beneficiarse".

"Dice que no juega, no cobra, que tiene miedo y ante eso se puede hacer poco. Unos ser rompen el gemelo, la rodilla, se dan un golpe cabeza y Fali tiene miedo. Ante eso no podemos hacer otra cosa", afirmó Vizcaino, quien explicó que desde los distintos estamentos del club se ha hablado con él y se está pendiente de él, pero que son "un equipo profesional y no se puede parar".

"Fali es especial para todo. En este caso va en contra de los intereses del Cádiz, pero no podemos hacer otra cosa. Insisto en que además lo hace sin ningun tipo maldad. Ha jugado con un pie roto, con el isquio roto, lo ha dado todo y en este momento esto lo ha superado y no puede", añadió el presidente cadista, para el que su futbolista es ahora mismo "un jugador lesionado".

No quiso precisar si se le pagaría o no de mantener su postura. "Para mí todavía no ha pasado nada. Espero que reconsidere su postura. Todavía cruzo los dedos para que lo haga. Hay que recuperarle como a otros que han estado lesionados y a ver si somos capaces de convencerle para que de un paso adelante", comentó.