Jorge Prado: "Las expectativas son muy altas. Voy a disfrutar mucho en Lugo"

Jorge Prado es el vigente campeón del mundo de motocross dentro de la categoría de MXGP. Este fin de semana intentará recuperar la placa roja que identifica al líder del Mundial, un puesto del que el piloto lucense intentará destronar a Tim Gajser, que le adelantó en la clasificación en la última cita en Portugal.

Prado se ampara en su extraordinario momento de forma que se tradujo en cuatro victorias en las cuatro primeras cita del campeonato del mundo. Y lo hará sobre un circuito que lleva su nombre, un hecho inaudito en la historia de este deporte, con el apoyo de más de 10.000 espectadores que vibrarán en las dos mangas que componen el Gran Premio de Galicia.

El impacto deportivo, social y económico de esta competición situará sobre el mapa global a Lugo, una pequeña localidad del noroeste español que cuenta con un campeón del mundo de motocross.

Jorge Prado ha forjado una leyenda a los mandos de su Gas Gas de la que todos los aficionados podrán disfrutar este sábado y domingo en un circuito único en el Mundial, pues está integrado en plena naturaleza en un entorno que sorprenderá a los pilotos y a los miles de visitantes que recibirá la urbe bimilenaria. La suerte sonríe a los valientes y Jorge Prado no ha dejado de hacerlo desde que con dos años se subió a su primera motocicleta.

Lugo acoge el Gran Premio de Galicia de motocross, un cita del Mundial, que parecía una quimera hace poco más de un año, se ha hecho realidad en un tiempo récord. Qué significa para usted disputar esta competición en su ciudad natal?

Es una prueba superespecial para mí. Si echas la vista atrás, hace un año y medio no había ni siquiera un circuito de motocross en Lugo y ahora se va a disputar una prueba del Mundial en mi casa. Estoy superanimado y con muchas ganas de disfrutar del ambiente y de esta cita en casa. Las cuatro primeras pruebas del Mundial de MXGP acabaron con una victoria suya. Se le ha visto intratable sobre la Gas Gas y lideró el campeonato del mundo con autoridad hasta la carrera de Águeda, en Portugal, donde sufrió dos caídas.

Cómo se presenta para usted este Gran Premio de Galicia?

Estoy en un momento físico y mental extraordinario. Mi estado de forma es óptimo y además este fin de semana corro en casa, así que las expectativas son muy altas. Voy a disfrutar mucho.

Quienes son los rivales a batir en la sexta prueba del Mundial que alberga, por primera ocasión, Lugo?

Los grandes favoritos para la victoria somos los mismos que en las anteriores carreras. Tim Gajser, Jeffrey Herlings y Romain Febvre será los rivales a batir en Lugo. Puede haber alguna sorpresa en la clasificación general, entre los diez primeros, pero estos tres pilotos y yo somos los grandes favoritos para la victoria.

El circuito municipal Jorge Prado ya acogió una prueba del Nacional la pasada temporada. Usted lo conoce muy bien. Que características tiene este trazado con respecto a otras citas del Mundial?

El circuito de Lugo es diferente a cualquier otro de los 19 que componen el Mundial por el tipo de terreno sobre el que se corre, ya que es una tierra muy característica de Galicia, y por lo tanto, no existe en otro lugar del mundo. Todos los pilotos tendremos que adaptarnos a este tipo tan singular de terreno lo antes posible para optar por la victoria.

El trazado lucense ha sufrido una serie de modificaciones, como el incremento de la altura de los saltos. Resulta más técnico comparado con el resto de pruebas del Mundial?

Es un trazado técnico, pero sobre todo, atractivo, tanto para los espectadores como para los pilotos. Es un circuito para disfrutar y así lo van a comprobar los miles de aficionados que acudan este fin de semana.

El microclima primaveral local parece que dará una tregua este fin de semana. Prefiere una pista con el terreno seco, o por el contrario, se desenvuelve mejor sobre el barro y la lluvia?

Lo que buscamos todos los pilotos es que la superficie sobre la que corremos tenga las mejores condiciones posibles para competir. En este apartado también entra que la tierra cuente con su grado de humedad óptimo. Quien mejor se adapte, ganará.

La Gas Gas se ha comportado de una forma extraordinaria en las primeras cinco pruebas del Mundial. Veremos en Lugo alguna evolución en el motor o los componentes de su montura?

No, la verdad es que estoy encantado con la respuesta que me ha dado la Gas Gas durante este temporada y no tocaremos nada. Tanto la moto como yo llegamos en un estado de forma perfecto.

Va a correr en casa, con el empuje de toda una ciudad detrás. ¿Este factor supone una mayor presión para usted?

No, no supone más presión para mí. Solo pienso en disfrutar de la carrera, del ambiente que se va a vivir en el circuito con tantos miles de personas. Es una carrera más, sabemos en que parte estamos de la temporada y voy a disfrutar lo más posible de esta experiencia en mi ciudad natal.

Es la primera ocasión en la que Lugo alberga una prueba del campeonato del mundo de motocross. ¿Está preparado para hacer de improvisado Cicerone y mostrarles todos los encantos de la ciudad a sus compañeros del paddock?

Siempre hablo maravillas de mi ciudad durante la temporada con mi equipo y mis rivales en el Mundial. Estoy supercontento y superorgulloso de correr en mi ciudad y de ser lucense. Siempre pongo el nombre de Lugo lo más alto posible. Mis mecánicos alucinan con la ciudad, con la ubicado el circuito y con lo bien que se come en Lugo y lo bonito que es.

España es el único país que acoge tres pruebas del Mundial esta temporada. ¿Usted tendrá algo que ver en esta decisión?

Que el campeón del mundo sea español influye. La organización ve que las carreras en España funcionan muy bien. Cada año crecen los aficionados.