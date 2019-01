La exnovia de Emiliano Sala pide que "investiguen a la mafia del fútbol"

Berenice Schkair, exnovia del jugador Emiliano Sala, mostró su enfado en redes sociales por el operativo de búsqueda del avión en el que viajaba el jugador del Cardiff City y que desapareció en el Canal de la Mancha.

"No puedo creer que suspendan la búsqueda hasta mañana, que pierdan tiempo horas y no hagan nada. Siento impotencia", escribió en una publicación de Instagram junto a diversas fotos de un viaje realizado con el propio Sala y un largo texto en el que se "arrepentía" de no haberle dicho "todo lo que me sale del corazón".

Además, Schkair fue más allá y reclamó que se investigase a "la mafia del fútbol" porque sospechaba del suceso. El mensaje, publicado en esta ocasión en su cuenta de Twitter, fue borrado poco después.

BÚSQUEDA. Por su parte, los servicios de rescate de Guernsey reanudaron este miércoles las labores de búsqueda del avión siniestrado, informó la Policía de esa isla.

"Hemos reanudado la búsqueda. Dos aviones están despegando y buscarán una área específica donde creemos que tenemos más probabilidades de encontrar algo, basada en una revisión de las corrientes y el tiempo desde que (el aparato) desapareció", señaló la Policía de Guernsey en su cuenta de Twitter.

SUCESO. Sala, de 28 años, y un piloto viajaban desde Nantes (Francia) a Cardiff cuando se perdió la comunicación con la aeronave en el momento en el que cruzaban el Canal de la Mancha.

Al parecer, el jugador se comunicó con amigos a los que había expresado su temor por subirse a la avioneta por las turbulencias que había experimentado en el vuelo previo desde Cardiff a Nantes.